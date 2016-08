Von Lukas Letzner

Götzens – Dass die Crossover-Welle schon seit Langem auf das Segment der Kleinwagen überschwappt, ist ja nun wirklich nichts Neues mehr. Jeder will aus der Menge herausstechen und seinem Leben einen Hauch von Abenteuer verpassen. Natürlich müssen viele von uns trotzdem das Budget im Auge behalten, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass immer mehr Interessenten ihren Traum von Freiheit bei den Kleinsten suchen und auch finden. Der brandneue i20 Active ist Hyundais Interpretation von Mini-Crossover und soll den Koreanern ein ordentliches Stück vom Kuchen sichern – wahrscheinlich mit Erfolg.

Von außen zeichnet sich unser Grenzgänger – wie sollte es auch anders sein – durch seine ordentliche Rundumbeplankung mit schwarzen Kunststoffelementen, seinen angedeuteten Unterfahrschutz, eine Dachreling sowie neue Schürzen aus. Abgerundet wird der neue Look unseres hochbeinigen Koreaners (die orange Farbe hört auf den Namen Tangerine) durch einen sportlichen Heckspoiler und Nebelscheinwerfer vorne und hinten. Zudem steht er fünf Zentimeter breiter auf seinen schicken 17-Zöllern und schwebt, gegenüber der Normalo-Variante, zwei Zentimeter höher über dem Asphalt.

Im Innenraum empfängt uns der i20 mit angenehmem Gestühl und einem sportlichen Look in Orange und Schwarz. Die Armaturen sind typisch für Hyundai: übersichtlich und klar gezeichnet. Die gute Materialanmutung trägt dazu bei, dass man sich sehr schnell wohl fühlt. Überrascht waren wir von dem Platzangebot, mit dem der kleine Crossover aufwartet. Selbst groß gewachsene Insassen fühlen sich nicht eingeengt, und auch auf der hinteren Reihe übersteht man eine längere Ausfahrt problemlos. Die 326 Liter Stauraum (erweiterbar auf maximal 1042) reichen zudem für jede Shoppingtour.

Mit einem Druck auf den Anlasser erwecken wir den 1,4-Liter-Diesel, der hinter der robusten Front unseres i20 steckte, zum Leben. Der Selbstzünder stellt maximal 90 Pferde bereit und schickt ordentliche 240 Nm an die vorderen Räder. Genau – trotz all der Offroad-Optik ist der i20 nur als Fronttriebler erhältlich. Für echte Geländeausritte ist der i20 also nicht unbedingt ausgelegt. Für den Sprint auf Tempo 100 benötigt der i20 Active etwas mehr als 12 Sekunden, bei 170 km/h ist dann Schluss mit der Längsbeschleunigung. Auch wenn einen das Zahlenwerk nicht gerade vom Hocker haut – in der Praxis biegt der i20 äußerst flink ums Eck und vermittelt, in Kombination mit dem straffen Fahrwerk und der direkten Lenkung, einen dynamischen Eindruck. Dennoch hält er sich an der Zapfsäule zurück. 5,7 Liter genehmigte sich der Diesel im Schnitt.

Zu haben ist der Hyundai i20 Active ab 15.590 Euro. Der von uns gefahrene i20 Active Premium kostet dann 21.190 Euro. Der Preis lässt sich aber mittels entsprechender Häkchen auf 23.030 Euro hinaufschrauben. Dank Rückfahrkamera, Bluetooth-Einheit mit Spracherkennung oder diversen Assistenten bleiben aber keine Wünsche mehr offen.