Von Lukas Letzner

Bach – Sie bieten allerhand Platz, rüsten sich mit der neuesten Technik und Allradantrieb fürs Grobe und beherrschen wieder die Parkplätze vor den heimischen Kinderkrippen. Wen wir meinen? Die Rede ist von den klassischen Vans. Klar – der SUV-Boom hat auch ihnen ordentlich zugesetzt und von den Zulassungszahlen der Neunzigerjahre sind wir kilometerweit weg, doch der Van erfindet sich gerade neu und die Zeiten, in denen man als angehender Familienvater förmlich in Tränen ausgebrochen ist, weil man seinen geliebten A4 gegen etwas Geräumigeres tauschen musste, sind endgültig vorbei.

Einer, der in dieser Klasse immer schon ganz vorne mitmischen konnte, wurde kürzlich überarbeitet. Genau! Die Rede ist von VWs Platzhirsch, dem Sharan. Optisch ist der Neue vor allem an den überarbeiteten Leuchtgrafiken zu erkennen, wobei die Rückleuchten besonders auffallend gezeichnet sind. Der Rest ist eigentlich noch, wie er immer war. Überall steht reichlich Platz zur Verfügung und für alles – wirklich alles – findet sich eine entsprechende Ablage. Wer gerne umbaut, wird sich im Sharan besonders wohl fühlen: In unserem Fall konnte man bei der Anzahl der Bestuhlung frei zwischen 2 und 7 Sitzen wählen. Entsprechend viel Stauraum stand im Bedarfsfall zur Verfügung. Dieser wächst von 955 Litern (fünf Sitze) auf maximal 2430 Liter (2 Sitze) an. Ein wahrliches Highlight war auch das große Panoramaglasdach unseres Raumwunders, denn das ohnehin schon großzügige Platzangebot fühlte sich gleich nach noch mehr an.

Am liebsten nimmt man jedoch den Fahrersitz ein, wo uns sofort das neue Multimedia-System ins Auge sticht. Kinderleicht lassen sich diverse Geräte koppeln und dank des großen Touch-screens mit Annäherungssensor ebenso leicht bedienen. Die Armaturen fallen für VW typisch aus, sind leicht abzulesen und übersichtlich angeordnet. Im Zuge des Faceliftings wurde der Innenraum zwar etwas aufgewertet, im Vergleich zur Konkurrenz fällt aber die Plastikverkleidung an den Türen und der Mittelkonsole auf, die sich nicht ganz so hochwertig anfühlt. Ansonsten ist die Verarbeitung, wie könnte es anders sein, top. Damit der Vortrieb stimmt, wurde unser Family-Van von dem 184 PS starken Diesel (Top-Motorisierung) in Bewegung versetzt. Das Aggregat stellt schon knapp über der Leerlaufdrehzahl sein maximales Drehmoment von 380 Nm zur Verfügung und behält dieses bis 3000 Umdrehungen bei. In unserem Fall wurde der Motor außerdem mit dem 6-Gang-DSG-Getriebe verkuppelt. Diese Kombination sorgt, gemeinsam mit der adaptiven Fahrwerksregelung, für einen ziemlich sportlichen Auftritt, und man vergisst schnell, dass man in einem fast 4,9 Meter langen Fahrzeug unterwegs ist. Tempo 100 erreicht man nach nicht einmal 9 Sekunden und wer möchte, kann den Gasfuß bis Tempo 215 ins Bodenblech massieren. Danach ist allerdings Schluss.

Punkten kann der neue Sharan auch beim Thema Sicherheit. Unter anderem achtete ein aktiver Spurhalteassistent, der City-Notbremsassistent und ein Totwinkel-Warner auf unsere Sicherheit.

Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis: In unserem Fall wären es 62.677 Euro gewesen, die man dem freundlichen VW-Händler überweisen müsste. Wer auf das eine oder andere Extra verzichten kann, der kann aber sparen. 33.490 Euro muss man mindestens aufbringen.