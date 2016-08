Von Sabine Hochschwarzer

Spielberg – Wie ein Aufseher im Nationalpark bahnt sich der Ford Ranger den Weg durch das Gelände, verspricht sein Name. Bis zu 35 Grad Hangneigung sind kein Problem, sagt das Prospekt. Bei seiner Österreich-Vorstellung am Dienstag in Spielberg trat der überarbeitete Pick-up auf einer Cross-Strecke beim Formel-1-Ring den Beweis an.

Steinige Anstiege und Abfahrten, Verschränkungswellen, Schrägfahrten oder gatschige Mulden – der rund­erneuerte Ranger musste durch und mit ihm die Lenkerin. Ein paar Knopfdrücke und ein Dreher später waren jedwede Offroad-Schwierigkeiten am Steuer weggeschaltet. Dank Allradgetriebe mit Untersetzung sowie Bergabfahr- und Berganfahrhilfe bahnte sich der Ford seine Spur, in der Automatikvariante auch noch ohne Kupplungsspiel – ein Kinderspiel.

Schlamm drüber: Was Ford-Österreich-Generaldirektor Danijel Dzihic beim Offroad-Test als „Gänsehautfeeling“ empfand, soll nicht alles gewesen sein. Mit dem neuen bulligen Kühlergrill in nun einheitlicher Markenoptik vorneweg will man über die Baustelle hinaus auch in Richtung Pkw-Segment stoßen, wie etwa in den USA üblich. Die schlagkräftigen Argumente für das Nutzfahrzeug: Vorsteuerabzugsfähigkeit und NoVA-Befreiung, da als Lkw typisiert – das ergibt einen Preis ab 23.850 Euro netto (28.620 brutto).

So setzt der bereits bestellbare Mini-Laster, in der aktuellen Generation seit 2011 am europäischen Markt, auf Komfortzonen wie Fahrspurassistent, adaptiven Tempomat, Abstands- und Müdigkeitswarner, Verkehrsschilderkennung sowie Parksensoren mit Rückfahrkamera, die an das 8-Zoll-Touchdisplay ihre Bilder liefert. Der Inneraum ist funktionell und übersichtlich, die Beinfreiheit für weitere Mitfahrer hängt vom Karosserie-Modell ab: Die Doppelkabine gleicht einem herkömmlichen Kleinwagen. In der Superkabine wird es hinten enger (ohne Kopfstütze), über eine nach hinten klappende Flügeltür bleibt die zweite Reihe dennoch separat zugänglich. Die Einzelkabine bietet Platz für zwei.

Das Herzstück des Pick-ups steckt dahinter. Die Ladefläche misst 2317 mm Länge mal 1560 mm Breite und schrumpft mit wachsender Kabine um 47 sowie weitere 23,2 Zentimeter beim 5-Personen-Modell. Eine Zuladung bis zu 1130 kg ist möglich, die Anhängelast beträgt 3500 kg.

Unter der neu gestalteten Haube hat Ford die Modellpallette erweitert. Die drei Turbo-Dieselmotoren 2,2 Liter/130 PS, 2,2 Liter/160 PS und 3,2 Liter/200 PS lassen sich mit den zwei Antriebsversionen (6-Gang-Schaltung und Automatik) sowie den Ausstattungsvarianten Wildtrak (höchste), Limited, XLT und XL vielfältiger kombinieren: die Limited-200-PS-Version mit Automatik, die Superkabine mit Wildtrak in 160- oder 200-PS-Variante oder auch das Wildtrak-Modell mit 160 PS. Dazu kommt für die Wunschausstattung ein neues Technik-Paket mit den Fahrassistenzsystemen, der Parkpilot vorne und eine 230-Volt-Steckdose.

In Europa ist der Ranger die Nummer eins, in Österreich muss man hingegen noch überholen. 3466 Fahrzeuge groß war das nahezu gleichbleibende Segment 2015, mit knapp 18 Prozent Anteil kam man auf Rang drei. „Wir erwarten uns, 700 Ranger zu verkaufen, die Zahl trotz der Mitbewerber zu halten“, hofft Generaldirektor Dzihic. Eine Eins mit fünf Sternen gab es hingegen bereits: beim NCAP-Crashtest als sicherstes Fahrzeug seiner Klasse.