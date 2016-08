Von Markus Höscheler

Tarrenz – Es braucht Zeit, bis sich der edle Superb Combi geringfügig als Blender entpuppt. Dazu aber später mehr, denn Vorrang haben die Zutaten, die den hier zu beschreibenden Škoda zu einem erstaunlichen Fahrzeug machen. Es beginnt schon mit der Fahrzeuglänge von 4,86 Metern. Hier touchiert der Superb Combi unverschämterweise das angrenzende Oberklasse-Niveau, erst recht kommt dies beim Blick auf den Rauminhalt zum Tragen: Das Ladeabteil fasst zwischen 660 und 1950 Liter und lässt in diesem Zug die höhere Klasse etwas blass aussehen. Es ist aber nicht notwendig, den Combi von hinten aufzuzäumen, auch die beiden Sitzreihen können mit erstaunlichem Platzangebot aufwarten. Das gelang schon der Vorgänger-Generation gut, umso mehr trifft diese Ausprägung auf den Nachfolger zu.

Auf „Groß“ macht das Mittelklasse-Langheck in weiteren Dingen, wenigstens der Testwagen ist geübt darin: So offeriert er für Reihe zwei in den Außensitzen eine Sitzheizung. So macht das Canton-Sound-System (natürlich aufpreispflichtig für das Style-Ausstattungsniveau) einiges her. Und so kann das Sitzgestühl mit lederner Oberfläche und eingebauter Sitzlüftung für Kühlung an heißen Tagen sorgen.

Von einer mindestens so großen Bedeutung ist die Wahl des Multimediasystems: Der acht Zoll große berührungsempfindliche Bildschirm auf der Mittelkonsole, Teil des Radio-Navigationsystems Columbus SG, verdient das Prädikat „zweckdienlich“ für seine übersichtliche Darstellung und für seine überlegte Menüführung. Erfreulicherweise zählt Columbus SG zum Technik-Paket (ab 1325,52 Euro erhältlich), das mit einer Dreizonen-Klimaautomatik und einem Parklenk-Assistenten verknüpft ist. Noch mehr Beachtung verdient die an Bord befindliche dynamische Fahrwerksregelung (DCC), die zwischen straffer und komfortabler Abstimmung zu unterscheiden weiß. Zur Installation von LED-Scheinwerfern haben sich die Tschechen allerdings nicht durchringen können, ab- und aufgeblendet wird mit BiXenon.

Was die Ausstattung betrifft, hat Škoda keineswegs gespart, ebenso wenig bei der Motorenauswahl: Der 190 PS starke Zweiliter-Turbodiesel kann ab 1750 U/min ein Drehmoment von 400 Nm erzeugen. Für einen 1,6-Tonner ist dieses Kraft-Reservoir genug, zumal das Modell auf Traktionsverluste verzichten kann – das Modell ist mit einem Allradantrieb versehen. Die Haldex-Technik verfügt inzwischen über eine solche Reife, dass das Zusatzgewicht kaum mehr eine Rolle spielt – wie der in Verbindung mit dem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe erzielte Testverbrauch von 6,5 l nahelegt.

Die Fülle an Ausstattungsdetails und der kraftvolle Motor schlagen sich wenig überraschend im Anschaffungspreis nieder: 53.665,25 Euro. In der Preisliste beginnt das Combi-Angebot aber ab 28.410 Euro.