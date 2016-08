Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Der Ruf nach Freiheit in einer immer konformeren Gesellschaft lässt Autos in Geländewagen­optik seit Jahren boomen. Neben den SUV lockt das kleine, aber feine Segment der höher­gelegten Kombis Kunden. Davon abgeleitet hat Volvo nun die kleinste Nische des Fahrzeugmarktes – die Landleben-Limousine.

Basis dafür ist der über­arbeitete S60. Ausgestattet wurde er mit allen Attributen des V60 Cross Country (CC). Das bedeutet: eine um 65 Millimeter auf SUV-Niveau höhergelegte Karosserie und schützende Applikationen – wie die mit Kunststoff eingefassten Radläufe.

Dadurch wird aus dem feinen Schweden natürlich kein ernsthafter Geländewagen, aber in Kombination mit dem Allradantrieb doch ein Almwegbezwinger der herrschaftlichen Art.

Die in Zentimetern nur leicht erhöhte Bodenfreiheit merkt man interessanterweise beim Fahren – auf angenehme Weise – sofort. Zusätzlich haben nun auch im Stadtnahkampf hohe Bordsteinkanten ihre Schrecken verloren.

So sitzt man in der eleganten Gelände-Limousine hoch und gut. Ein Verdienst ausgezeichneter Sitze, die fast schon Markenzeichen der Wikinger-Gefährte sind. Auch sonst überzeugt der S60 mit markentypischer Karosseriequalität. Alles wirkt solide und für viele, viele Autojahre gemacht. Dazu kommt ein Design, das mit sicherer Hand Avantgarde und Zeitlosigkeit vereint. Einige wenige Details – wie der kleine Bedienungs-Bildschirm – verraten im Vergleich zu den neuesten Premium-Konkurrenten jedoch, dass der Grundentwurf des S60 schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. Dies trifft auch auf den fulminanten Fünfzylinder-Diesel zu. Das Aggregat röhrt und bollert in fast schon kultiger Weis­e vor sich hin und stemmt aus 2400 cm³ Hubraum eine Kraft von 420 Newtonmeter auf die Kurbelwelle. Ein Fahr­erlebnis, das man sich, wenn möglich, selbst gönnen sollte. Zumal die Sechsgang-Automatik ohne Anfahrschwäche butterweich mit dem Dampfhammer umgeht und sich der Verbrauch mit 7,9 Litern im Test kaum von neuesten Dieselaggregaten unterscheidet.

Da der S60 CC etwas ganz Spezielles ist, gibt es ihn im Gegensatz zum Kombi V60 in nur zwei höher positionierten Varianten. Dem Diesel und einem 254-PS-Fünf­zylinder-Turbo-Benziner.

Ein Wikingerkönig, wer sich da ab 47.490 Euro einen solchen Individualitätstraum erfüllen kann.