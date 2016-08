Von Walter Schrott

Courchevel – Da reiben sich die Skifahrer ungläubig die Augen: Was macht ein Cabrio im französischen Skiparadies Courchevel auf 2000 Metern Seehöhe im Tiefschnee neben der Piste? Auf alle Fälle eine blendende Figur. Wir sprechen vom neuen Range Rover Evoque Cabriolet. Mit dem ersten SUV-Cabrio der Welt stößt die britische Edelschmiede Jaguar/Land Rover in automobiles Neuland vor. Gefährlicher Übermut, wo doch Cabrios weltweit eher auf Talfahrt sind? Es ist Mut. Jener Mut, der in den letzten Jahren die beiden britischen Traditionsmarken nach schwierigen Zeiten im Eilzugs­tempo nach vorne gebracht hat. Umsatz verdoppelt, Mitarbeiterzahl verdoppelt und mit 2,7 Milliarden Euro ein Rekordgewinn. Allein der Evoque hat seit seinem Debüt alle Erwartungen übertroffen und mehr als eine halbe Million Käufer gefunden. Und das neue Cabrio haben bereits 1500 Kunden bestellt, ohne dass sie es überhaupt gesehen haben. Da verwundert es nicht, dass der Deutsche Wolfgang Epple, Herr über Forschung und Entwicklung, den Neuzugang in Gletschernähe mit breiter Brust präsentiert.

Das Evoque Cabrio fährt sortenrein mit Stoffverdeck anstatt eines Blech-Klappdaches vor. Schon mit Hauberl verzückt der kompakte Offroader, und wenn sich in knapp 18 Sekunden und bis zu Tempo 48 das Verdeck elektrisch ins Heck faltet, versprüht der viersitzige Zweitürer noch mehr den Nimbus von Freiheit, Abenteuer und Robustheit. Ein echter Hingucker, nach dem man sich nicht nur einmal umdreht. Und der edle Brite ist bestens gerüstet fürs Grobe. Mit seinem modernen Allradsystem, mit einem Chassis, dessen Verwendungssteifigkeit allen Widerwärtigkeiten die Stirn bietet. Selbst bei abenteuerlichsten Verschränkungen von Karosserie und Fahrwerk lassen sich Türen, Heckklappe und Stoffverdeck präzise und millimetergenau öffnen und schließen. Das Cabrio schafft Steigungen bis 45 Grad, Seitenneigungen bis 35 Grad und watet durch 500 Millimeter tiefe Gewässer. Was nichts daran ändert, dass der Feschak überwiegend und vornehmlich von holder Weiblichkeit pilotiert am Flanier-Boulevard anzutreffen sein wird.

Serienmäßig ist der Frischluft-Rangie mit dem Standard-Allradsystem bestückt, das je nach Traktion die Antriebskraft variabel zwischen Vorder- und Hinterrädern verteilt. Wer einen guten Tausender zusätzlich riskiert, hat „Active Driveline“ an Bord. Dieses System treibt den Evoque ab Tempo 35 grundsätzlich über die Vorderräder an und schickt bei aufkommendem Schlupf das Antriebsdrehmoment innerhalb von 300 Millisekunden auch auf die Hinterräder. Das spart natürlich Sprit. Über das „Terrain Response“ kann aus den vier Modi „Normal“, „Gras/Schotter/Schnee“, „Schlamm“ und „Sand“ die optimale Traktion abgerufen werden. Ein tolles Feature (320 Euro) ist ATPC. Damit seilt sich der Evoque bergauf und bergab, ohne dass der Fahrer Gas- und Bremspedal betätigen muss. Das Tempo kann zwischen 1,8 und 30 km/h per Knopfdruck auch während der Fahrt gewählt bzw. verändert werden.

Der Kunde hat die Wahl zwischen drei Triebwerken. Der 2.0 Turbo-Benziner leistet 240 PS und treibt den Evoque in 8,6 Sekunden auf Tempo 100. Bei 209 km/h ist Ende der Vorstellung. Der neu entwickelte Ingenium-Turbodiesel ist in den Leistungsstufen 150 und 180 PS lieferbar und zeichnet sich durch sein bulliges Drehmoment von 430 Newtonmetern aus. Die beiden Selbstzünder legen mit 5,7 Litern Diesel pro 100 Kilometer auch schottische Tugenden an den Tag. Bei allen Modellversionen besorgt eine 9-Stufen-Automatik von ZF die Kraftübertragung. Das Evoque Cabrio, das neben reichlich Luxus natürlich auch modernste Infotainment- und Assistenzsysteme an Bord hat, kommt in zwei Ausstattungsversionen (SE Dynamik und HSE Dynamik) nach Österreich. Der Einstiegspreis (150-PS-Diesel) liegt bei 56.100 Euro, für das 240 PS starke Benziner-Topmodell sind mindestens 72.400 Euro fällig. Luft nach oben gibt’s reichlich mit attraktiven Ausstattungspaketen und vielen einzelnen Ausstattungsfeatures.