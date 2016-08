Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Betrachtet man den neuen VW Passat Variant objektiv, so ist er die Benchmark seiner Gattung. Dabei „bügelt“ der Wolfsburger Kombi in Tests von Fachzeitschriften nicht nur Mittelklassekonkurrenten, sondern auch viel teurere Modelle erklärter Premiummarken. Wem der 4,77-Meter-Kombi dennoch zu spröde erschien oder wer mit einem SUV liebäugelte, dem kann beim Passat Variant aber wieder geholfen werden.

Alltrack heißt das Modell, das schon beim Vorgänger in gebirgigeren Gegenden so beliebt war. Diesmal hoben die Wolfsburger den Kombi um 27,5 auf 174 Millimeter Bodenfreiheit – genug, um Feldwege aller Art berührungsfrei zu überwinden. Kommt die Erde doch zu nahe, schützt ein Unterbodenschutz. Dazu bietet der Alltrack ein Geländefahrprogramm, das Motor und Getriebe optimal auf Geländefahrten abstimmt. Die Bergabfahrhilfe dirigiert den Alltrack mit zwei bis 30 km/h überall sicher herunter. „Trailer Assist“ hilft dem Lenker optional, einen Anhänger wie von Geisterhand in enge Lücken zu manövrieren.

Wichtig in der Innenstadt: Die Anbauteile lassen diesen Passat nicht nur robust, sondern richtig schick aussehen. Das gilt auch für den kühl-edlen Innenraum. Der kleidet den komfortablen Ergo-Comfort-Sitz (serienmäßig) in eine geschmackvolle Stoff-Alcantara-Mischung, die eine Lederausstattung schnell vergessen lässt. Fernab der Offroad-Begabung des Alltrack bleibt dieser Variant natürlich zuallererst ein Passat. Und da beeinflusst die Höherlegung den Charakter nur unwesentlich. Der Alltrack bleibt der flinke und wendige Kombi. Vor allem auf langen Strecken merkt man, welch ungemein guten Kompromiss die VW-Fahrwerksentwickler hier zwischen Komfort und Sportlichkeit hinbekommen haben. Auch die Geräuschdämmung verwöhnt.

Im TT-Test sorgte der 190-PS-TDI (48.820 Euro) dank 400 Newtonmetern für Druck. Ist der Passat in Fahrt, passt auch das serienmäßige Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG). In der Stadt oder bei Gefälle stört dieses DSG jedoch durch unangenehmes Ruckeln beim Anfahren oder Reversieren. Da ist auch der kaum weniger spritzige 150-PS-Sechsgang-Handschalter (44.400 Euro) eine Überlegung wert. Der Alltrack ist für 1250 Euro Aufpreis zum Highline in Tirol ohnehin immer die erste Allrad-Variant-Wahl. Das merkt der Käufer spätestens beim Wiederverkauf.