Von Markus Höscheler

Reutte – Das Werbebudget von Opel ist nicht zu knapp, landauf, landab bewerben die Rüsselsheimer einen Vorzug des neuen Astra: den Online- und Service-Assistenten OnStar. Der, mit Verlaub, interessierte uns in der neuen Generation nicht wirklich: Mit einer klaglos funktionierenden Smartphone-Anbindung und einem überzeugenden Navigationssystem sind wir im Kompaktwagensegment rasch zufriedenzustellen. Hier wetzt der neue Astra schon eine Schwäche seines Vorgängers aus, der mit seiner Vielzahl an Tasten zu viel an Konzentration bei der Bedienung erforderte, selbst nach längerer Eingewöhnung.

Damit sind wir schon bei dem, was uns tatsächlich neugierig macht: Was kann der Neue besser, was der Alte nicht so gut konnte. Einmal zur Ehrenrettung: Der Vorläufer war alles andere als ein schlechtes Auto, nur bot er gegenüber der aggressiver auftretenden Konkurrenz einige Angriffsflächen. Gewicht, Agilität, Technik fielen nicht zu seinen Gunsten aus. Und der Nachfolger?

Der verblüfft schon nach den ersten gefahrenen Kilometern. Interessenten legen wir kurvenreiche Landstraßen ans Herz, bei Gefallen auch mit Gefälle. In Verbindung mit dem uns zur Verfügung gestellten 110 PS starken 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel macht der Astra nichts falsch, sondern alles richtig. Der Motor hängt – für einen Selbstzünder – gut am Gas, liefert berechenbar guten Durchzug, tritt gut gedämmt auf und hält sich beim Testverbrauch (5,0 l/100 km) vornehm zurück. Mit dem vorteilhaften Agieren des Aggregats einher gehen die direkt-präzise Lenkung und die problemlose Bedienung des Sechsgang-Handschalters.

In diesem Zusammenhang verdient die Fahrwerksabstimmung eine Hervorhebung. Ausreichend komfortabel ist der Astra ausgeführt, mit einer Schaukelei im Kurvengeläuf will das 4,37 Meter lange Blitz-Produkt jedoch nichts am Hut haben. Es liegt auf der Hand, dass die Ingenieure an Lenkung, Motor und Getriebe gearbeitet haben – aber das war nicht alles. Glücklicherweise hat sich Opel einer Entwicklung angeschlossen, die seit Jahren in der Automobilbranche prägend ist: der Leichtbautechnik. Der Testwagen bringt 1,35 Tonnen auf die Waage – und kann sich damit locker den Gegnern stellen. Der Fokus auf mehr Fahrspaß und weniger Verbrauch offenbart lediglich eine Vernachlässigung bei einem anderen Richtwert: Das Kofferraumvolumen reicht von 370 bis 1210 Litern. Das ist akzeptabel, mehr aber auch nicht. Dafür konnten die Opelaner dem Modell einen ordentlichen Coupé-Schwung mitgeben – was keinen Schaden darstellt angesichts der Erklärung, dass der Hersteller auf die Produktion eines Dreitürers verzichtet. Der GTC erhält also keinen Nachfolger. Und wer ein größeres Ladeabteil begehrt, dem kann Opel in wenigen Tagen etwas Neues anbieten: den Kombi Sports Tourer.

Davon abgesehen: Das Astra-Team dachte nicht nur ans Abspecken, sondern auch ans technische Anfüttern: Der Testwagen war nicht nur mit dem Dynamic-Ausstattungs-Niveau gut bedient, sondern konnte mit einigen angenehmen Extras aufwarten. Von außerordentlicher Wichtigkeit sind die Ergonomiesitze (678,77 Euro brutto extra), die wie schon im Vorgänger das Gütesiegel AGR (Aktion gesunder Rücken) tragen – in der Tat taugt das Gestühl auf Langstrecke. Auf dieser können sich auch die Lenkradheizung und die Sitzheizung vorne hervortun, Teil des 649,26 Euro teuren Winterpakets. Nichts zu bekritteln gibt es am Acht-Zoll-Touchscreen des Navi-900-IntelliLink-Multimediasystems samt diversen Schnittstellen und sechs Lautsprechern (777,16 Euro) und an den IntelliLux-LED-Frontscheinwerfern mit Matrix und individueller Lichtverteilung (1131,30 Euro).

Was der Neue vom Alten geerbt hat, ist seine Unübersichtlichkeit nach hinten – insofern ist der Parkpilot mit warnender Sensorik (472,19 Euro) eine gute Versicherung gegen Rempler. Die Sonderausstattung trägt Verantwortung dafür, dass der Testwagenpreis sich auf 28.272,65 Euro summiert, die Dynamic-Basis kostet 22.990 Euro.

Eine günstigere Alternative im Astra-Kosmos stellt der 100 PS starke 1,4-Liter-Vierzylinder-Benziner dar, der mit der Basisausstattung Cool & Sound die Preisliste mit 17.090 Euro (Aktion) eröffnet. Der fünf PS stärkere Dreizylinder-Turbobenziner kostet 1200 Euro mehr, der 95-PS-Einstiegsdiesel ist ab 17.990 Euro erhältlich – ohne OnStar allerdings, falls es interessiert.