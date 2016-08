Von Markus Höscheler

Innsbruck – Die Zeit der Experimente ist bei Honda vorerst vorbei. Früher zählte der Jazz zu jenen Modellen, mit denen die Japaner ihre Hybridtechnik verbreiten wollten. Im Gegensatz zum Konkurrenten Toyota kehrte Honda von diesem Ansinnen zumindest in Europa wieder ab, auch der Jazz Hybrid ist inzwischen Geschichte. Zwar ist die Kombination des Kleinwagens/Mikrovans mit Hybridantrieb denk- und machbar, wie der japanische Markt zeigt – doch fürs Nächste beschränken sich Österreichs Importeure und die Händlerschaft auf den 1,3-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor. Das kleine Aggregat muss auf aufladende Helferlein verzichten, was auch den flachen Drehmomentverlauf erklärt. Erst bei 5000 Umdrehungen/Minute liegt das Maximum von 123 Newtonmetern an, höchstens 102 Pferde lassen sich motivieren. Im Allgemeinen genügt das Leistungsangebot für den Vortrieb des 1,1 Tonnen leichten Modells, das vier Meter lang ist. Das Anfahren geht problemlos, auf der Autobahn empfiehlt sich das entspannte Mitschwimmen. Der Testverbrauch von 6,1 Litern je 100 Kilometer entspricht einer eher zurückhaltenden Fahrweise.

Die wahre Stärke des Fronttrieblers liegt in der Raumausnutzung. Das Ladevolumen reicht von 354 bis 1314 Liter, dazu kommt die Möglichkeit, die hintere Sitzbank so zusammenzufalten, dass zum Beispiel ein Fahrrad recht problemlos transportiert werden kann. Damit konnte schon der Vorgänger Skeptiker überzeugen. Von diesem unterscheidet sich der Nachfolger allerdings in anderen Innenraum-Details, etwa am sieben Zoll großen Touchscreen auf der Mittelkonsole, Teil des Honda Connect. Die gegen Aufpreis erhältliche Navigation kann mit klarer Darstellung punkten.

Recht umfangreich präsentiert sich der Jazz in der uns offerierten Elegance-Ausstattung (ab 19.285 Euro), wobei sie noch nicht die Navigation enthält: Dafür erleichtert sie mit einer Rückfahrkamera das Einparken, erhöht die Sicherheit mit einer Verkehrszeichenerkennung und versüßt die Präsenz im Auto mit einer Zweizonen-Klimaanlage.

Für einen erfrischenden Aufritt nach außen zeichnen die 16-Zoll-Alufelgen und die hinten abgedunkelten Seitenscheiben verantwortlich. Nebenbei: Die Formensprache hat sich gegenüber der vorigen Generation ebenso verändert, der breite Kühlergrill mit den anschließenden Scheinwerfern belegt dies eindrucksvoll.

Preissensiblen sei verraten, dass sich der Jazz etwas günstiger umwerben lässt, und zwar ab 16.250 Euro. Die Motorisierung bleibt erwartungsgemäß dieselbe, die Ausstattung lautet auf die Bezeichnung Comfort. Damit einher gehen 15-Zoll-Stehlfelgen, eine manuelle Klimaanlage und eine Radiovorbereitung. Ab Werk ist der Jazz grundsätzlich mit einem Sechsgang-Handschalter verknüpft – bei wiederholtem Stau-Aufenthalt empfiehlt sich der Kauf einer stufenlosen CVT-Automatik.