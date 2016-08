Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Als die damals in Europa noch junge koreanische Marke Hyundai im Jahr 2000 den ersten Santa Fe auf den Markt gebracht hatte, war das Auto eine kleine Sensation. Nahm das SUV im Format des heutigen Tucson doch praktisch die Marktentwicklung des nächsten Jahrzehnts vorweg. Das heißt: Was heute in ist, stand bei Hyundai schon vor 15 Jahren praktisch ohne Konkurrenz im Schaufenster.

Weder an der Marke noch am Santa Fe sind die Jahre seither spurlos vorübergegangen. So wandelte sich Hyundai vom Newcomer im Diskontpreissegment zu einem der führenden Großhersteller. Der Santa Fe entwuchs hingegen dem Kompakt-SUV-Segment in Richtung Großraum-SUV mit qualitativem und technischem Anspruch.

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung wurde die dritte Generation nun geliftet. Dies bedeutet nicht nur optische Retuschen an den Scheinwerfern (LED-Tagfahrscheinwerfer) und am rundum gelungenen Blechkleid, sondern vor allem auch ein Nachschärfen bei den Assistenzsystemen.

So geht der Santa Fe nun je nach Ausstattung mit elektronischen Helfern wie „Toter-Winkel-Assistent“, „Querverkehrwarnung“, „Spurwarnassistent“, „Autonomer Notbremsassistent“, „Abstandsregeltempomat“ und „intelligenter Einpark­assistent“ auf Reisen aller Art. Und da beherrscht das 4,7-Meter-SUV gleich einem Zehnkämpfer fast alle Facetten. Schon allein das Platzangebot ist enorm. Vorne thront man bei üppiger Innenbreite auf feinen Fauteuils. Ein klassisches Armaturenbrett verwöhnt mit schönen Materialien und durchwegs selbsterklärender, einfacher Bedienung – eine Wohltat in Zeiten überladener und spiegelnder Multifunktionsbildschirme.

Direkt dahinter genießt man eine prächtige Beinfreiheit. Die gesamte Rücksitzbank ist verschiebbar und die Lehnen verstellbar. Klappt man alles um, tun sich 1680 Liter Stauraum auf. Angesichts einer noch erträglichen Außenlänge – ein Multitalent in Stadt und Land. Dort werkelt bei 180 Millimetern Bodenfreiheit natürlich auch gerne der bei Magna Österreich entwickelte, vollautomatische Allradantrieb mit möglicher Mitteldifferenzialsperre. In steilem Geläuf helfen zudem eine Berganfahr- und Abfahrhilfe.

Eine ganz andere Seite zeigt der Santa Fe auf Reisen. Dank komfortabler Abstimmung, und guter Geräuschdämmung eine vorrangige Begabung des großen Koreaners, der verwöhnen und niemals hetzen will. Speziell im getesten 200-PS-Diesel stellt sich mit der sanft schaltenden Wandler-Sechsgangautomatik beim Fahrer schnell ein niedriger Pulsschlag ein. Der Diesel zieht dank 440 Newtonmetern druckvoll durch und vermittelt gelassene Souveränität. Die Lenkung lädt dabei mehr zum Navigieren als zum prompten Einlenken ein – kein Nachteil, sondern stimmig für das Konzept eines solchen SUV. Ruhe, Gelassenheit und Leichtgängigkeit prägen sein Wesen und das ist auf der Reise nach Sante Fe auch gut so. Nutzwertorientierte bekommen für 3500 Euro mehr übrigens 21 Zentimeter mehr Santa Fe („Grand“) und eine zusätzliche dritte Sitzreihe. Allen Modellen gemein ist eine Quasi-Komplettausstattung.

Im Fall des TT-Testwagens in der Version „Platin“ handelt es sich um 55.190 Euro sogar um eine absolute Vollausstattung. Einzig Metallic und Spezialleder gäbe es noch als Extra.

Los geht’s aber schon ab 41.190 Euro für den 150-PS-Diesel-Fronttriebler. Für 2000 Euro mehr gibt’s Allrad. Alle haben fünf Jahre Garantie.