Von Lukas Letzner

Telfs – Manchmal verbergen Automobilhersteller hinter den einfallsreichsten Namenszusätzen die wunderbarsten Dinge. Bei Ford sollte man neuerdings die Erweiterung „Vignale“ im Auge behalten, denn sie markiert künftig die neuen Top-Versionen der Amerikaner.

Doch was bedeutet Vignale eigentlich? Genau genommen sind die heutigen Vignale-Versionen sogar die Vorgänger der einstigen Ghia-Modelle (manche erinnern sich vielleicht noch an die Holzdekoreinlagen), denn die bereits 1946 gegründete traditionsreiche italienische Karosserieschmiede „Carozzeria Alfredo Vignal­e“ wurde 1969 an die Firma „Carozzeri­a Ghia“, ein weiteres Turiner Designstudio, verkauft. Ein Jahr später übernahm dort Ford das Ruder und erwarb somit auch die Namensrechte der beiden Marken, die schon für Ferrari, Aston-Martin oder Maserati besonders sportliche Einzelanfertigungen kreierten. Wir waren also sehr gespannt als sich der Ford Mondeo Vignale bei uns in der Redaktion zum Test ankündigte.

Und tatsächlich! Der Mondeo-Vignale sorgt schon am Blech für den entsprechenden Wow-Faktor. In erster Linie sind es gekonnt gesetzte Chrom-Akzente, die unser Ford (übrigens die Traveller-Variante) spendiert bekam, doch sie sorgen für einen noch edleren Auftritt. Dabei wurd­e der Grill im Aston-Martin-Look von der Designabteilung überarbeitet und bekam das typische sechseckige Muster, welches zum durchgängigen Vignale-Stilmittel erhoben wurde, verpasst.

Von dem werden wir auch im noch eleganteren Innenraum in Empfang genommen. Sitze, Armaturenbrett, Mittelkonsole, Türen – alles wird von feinstem Leder überzogen, und nicht zuletzt dank des Multikontursitzes (Massagefunktion inklusive) unseres Mondeo fühlten wir uns, als würden wir in einen Maßanzug schlüpfen.

Als echtes Sahnestück erwies sich der 2-Liter-Diesel, der in unserem Mondeo sein Tagwerk verrichtete. Das ordentliche Drehmoment von 400 Nm und die 180 PS, über die der Selbstzünder verfügte, sorgten im wahrsten Sinne des Wortes für einen starken Auftritt. In 8,7 Sekunden wuchteten sie den doch 2,3 Tonnen schweren Kombi auf Tempo 100. Im Zusammenspiel mit der guten Geräuschdämmung und des exklusiv im Vignale eingesetzten „Active Noise Cancellation Systems“ kam im Ford trotz forscherer Gangart nie Dieselfeeling auf. Im Gegenteil: Man fühlt sich eigentlich immer, als würde man auf Wolke sieben schweben.

Das hervorragend abgestimmte Fahrwerk, dessen Adaptiv-Dämpfer sich in drei Stufen verstellen lassen, und das sauber schaltende Automatikgetriebe unterstreichen diesen Eindruck zusätzlich. Den Aufstieg in die Premiumklasse hat Ford mit dem Mondeo-Vignale jedenfalls geschafft, und wer so einen Edel-Mondeo sein Eigen nennen will, der ist ab 43.450 Eur­o dabei. Die entsprechenden Kreuze bei den Zusatzausstattungen ließen den Kaufpreis unseres Testwagens dann zwar auf 58.165 Euro steigen, Wünsch­e blieben dann allerdings keine mehr offen.