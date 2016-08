Von Markus Höscheler

Schlitters – Mit Neugier war zu rechnen, aber nicht mit dieser besonderen, als der 730d xDrive von BMW am Rand einer Feldstraße im Eingangsbereich des Zilllertals seinen Sechszylinder-Turbodiesel für kurze Zeit ruhen ließ. Ein aufmerksames Augenpaar hatte den 5,1 Meter langen Neuwagen schon zuvor bemerkt. Es gehörte einem Hund, der mehrere hundert Meter vom Fahrzeug entfernt gestanden hatte. War es die stilvolle Eleganz des Luxusautos, die erstaunlich angenehme Laufkultur des in alle Richtungen hervorragend gedämmten Selbstzünders oder die Dreistigkeit, mit der der BMW offenbar das Revier des Vierbeiners streitig machte? Das Tier wollte es nicht beim schlichten Beobachten belassen, sondern trottete gelassen, aber zielgerichtet zum Vorzeigemodell des Münchner Fahrzeugherstellers. Dabei verzichtete es auf befürchtete Drohgebärden wie Gebell und Geknurre, sondern umrundete das Modell – der Hund war augenscheinlich angetan von den Proportionen und dem Verzicht auf jegliches Desgin-Rokoko.

Wohl hätte der Platzwächter gerne den Innenraum erkundet und beschnuppert – aber dafür fehlte ihm ganz einfach die Eintrittserlaubnis, die der Importeur wenigstens uns für einige Tage erteilte. Wir durften uns erfreuen am edlen Leder, das das Komfortgestühl überzog; wir konnten uns überzeugen von der Klangqualität des eingebauten Bowers&Wilkins-Diamond-Surround-Sound-Systems; und wir berührten in angenehmer Weise die feinen Innenraummaterialien, etwa die Edelholz-Vertäfelung vor dem Beifahrersitz, die lederbezogene Instrumententafel oder die Keramikapplikationen einiger Bedienelemente.

Zweifelsohne fällt es schwer, sich der Ausstrahlung des 7er allein im Stand zu entziehen – noch weniger ist dies während der Fahrt möglich: Zwar wiegt das Modell selbst 1,9 Tonnen, davon ist aber nichts zu spüren, in Anbetracht der unaufgeregt raschen Beschleunigung, für die der Dreiliter-Reihensechszylinder-Turbodiesel sorgt. Der Ölmotor darf ab 2000 Umdrehungen pro Minute mit 620 Newtonmetern maximalem Drehmoment seine Könnerschaft zeigen. Ein Trumpf, den der 730d xDrive gnadenlos ausspielt, gefolgt von dem Ass in Form von 265 Pferdestärken und dem Joker in Gestalt des Testverbrauchs von 7,9 Litern auf 100 Kilometer.

Damit findet die Limousine jedoch nicht das Auslangen: Mit der Leistung verknüpfen sich eine tadellos funktionierende Achtgangautomatik und ein traktionsfreundliches Allradsystem sowie die Hinterradlenkung namens Integral-Aktivlenkung. Das fördert die Wenigkeit bei niedrigen Tempi und erhöht die Agilität bei höheren Geschwindigkeiten. Diese erreicht der flotte Bajuware ohne Mühen, wie Fahrten auf der Autobahn nördlich von Rosenheim belegen. Beiderseits des Zillers, wo kurvenreiche Passagen das Landschaftsbild pflegen, kann der 131.078-Euro-Wagen mit ausgewogener Kurvendynamik glänzen, unterstützt von ausreichendem Fahrkomfort. Nicht nur ein Hund würde sich darin ganz pudelwohl fühlen.