Von Markus Höscheler

Sterzing – Unsere Erfahrungen vor fünf Jahren waren schon sehr gut. Damals stand der Tiroler Tageszeitung der Avensis als Kombi für zwölf Monate zur Verfügung, um ihn gründlich und vor allem ausdauernd testen zu können. Im Großen und Ganzen konnte das Modell damals überzeugen, lediglich das nicht wirklich aufregende Außendesign und die spärliche Innenraumausstattung stießen gelegentlich auf Kritik, während der Basisdiesel mit 124 PS überzeugen konnte.

Nun, eine halbe Dekade später, hat sich vieles verändert, obwohl der Avensis eigentlich nur ein Facelift und eine Namenserweiterung erfahren hat. Toyota bezeichnet die Langheckversion inzwischen als Touring Sports. Was die Überarbeitung anbelangt, stoßen wir auf eine sehr gründliche – sowohl außen wie auch innen. Am augenscheinlichsten fällt die Veränderung an der Front aus – recht liebevoll hat sich das Toyota-Design­team um die Vorderansicht gekümmert. Der Kühlergrill ist schlank gezeichnet, die Frontscheinwerfer sind über eine Chromspange mit dem mittig platzierten Toyota-Logo verbunden. Schwungvoll fallen die Einfassungen für die unteren Lufteinlässe aus, außerdem gibt es an den Flanken Platz für die Nebelleuchten. Auch das Heck bemüht eine Form von Dynamikanspruch, den der Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel zu erfüllen weiß. Der Selbstzünder, 143 PS stark, kann ab 1750 Umdrehungen/Minute mit 320 Newtonmetern maximalem Drehmoment aufbegehren. Kraftvoll zieht es den frontgetriebenen Kombi nach vorn, die Laufkultur hat dabei an Pflege gegenüber dem Vorgänger gewonnen. Keine zehn Sekunden sind für den Sprint von null auf 100 km/h erforderlich, außerdem lassen sich 200 km/h Top-Speed erzielen. Schon in Annäherung dieses in Deutschland erstrebenswerten Limits bleibt das Auto berechenbar, nicht zuletzt dank erfreulich ansprechender Lenkung und austariertem Fahrwerk.

Nicht nur bei den Fahrqualitäten hat das 4,82 Meter lange Modell zugelegt, sondern auch beim Interieur: Der auf der Mittelkonsole untergebrachte Touchscreen bietet eine höhere Auflösung, ist außerdem größer (acht Zoll Diagonale) und besticht mit klarer Darstellung. Zudem ist es versehen mit dem Multimedia-Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go, der Bordcomputer ist digital ausgeführt, hier hat die Qualität der Darstellung zugelegt. Ähnliches gilt für die verwendeten Soft-Touch-Materialien am Armaturenbrett.

Ein weiterer Pluspunkt bezieht sich auf die Fahrsicherheit. Die BiLED-Scheinwerfer leuchten die Umgebung besser aus, erwähnenswert ist im Weiteren das Sicherheitspaket Toyota Safety Sense mit Pre-Collision-System, Spurwechselwarner und Verkehrszeichen-Erkennung. Dem Ambiente dienlich sind die Ledersitze, Teil der gehobenen Lounge-Ausstattung. Gemeinsam mit den Extras (elektrische Sitzverstellung, 18-Zoll-Aluflegen, Panoramaglasdach) entspricht der faire Testwagen-Wert insgesamt 42.971,72 Euro.