Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Nach einiger Zeit der Lethargie scheinen die französischen Hersteller wieder ganz tief Luft geholt zu haben. So schüttelt Renault spätestens seit dem neuen Espace Modelle aus dem Ärmel, die auch die Fachwelt staunen lassen. Design, Technik und Qualität befinden sich auf höchstem Niveau. Besondere Bedeutung hat für die Marke mit dem Rhombus aber natürlich der Erfolg des Volumenmodells Mégane. Und da dürfte Renault ein Meisterstück gelungen sein.

Schon allein sein Design hebt den Kompakten, der mit seinen Maßen schon an der Obergrenze seines Segments kratzt, erfrischend von der Konkurrenz ab. Muskulös, sehnig und breit steht der neue Mégane da: Allein dessen schön gezeichnete Motorhaube könnte auch einen Sportwagen zieren. Wunderschön der fließende Heckabschluss mit den breit verlaufenden Leuchten. Im Innenraum setzt sich die Avantgarde fort. So dominieren je nach Ausstattung 7 oder 8,7 Zoll große Mittelbildschirme das Armaturenbrett. Über sie lassen sich wie auf einem Tablet alle Funktionen des Autos bedienen. Grundfunktionen bleiben aber an der Außenseite des Schirms oder direkt am Lenkrad. Eine gute Lösung, die anfangs trotzdem der Eingewöhnung bedarf. Dafür eröffnet sie die Welt etlicher Zusatzfunktionen auf übersichtlicher Fläch­e oder zeigt zur Funktion oberhalb noch schön die Navikarte an.

Mit der ab „Intense“ serienmäßigen Multisense-Erlebniswelt lassen sich für den Fahrer sogar Fahrmodus, Beleuchtung, Anzeigegrafik oder die Massagefunktion der Sitze individuell einstellen. Gekoppelt mit weiterer Renault-typischer Ausstattung, wie dem schlüssellosen Zugang, erzeugt dies alles schon ein besonders luxuriöses Gefühl in einem Kompaktklasse-Pkw.

Zumal der Mégane auch nach konventionellen Maßstäben ein richtig gutes Auto geworden ist. Beeindruckend der hohe Fahrkomfort und die Geräuschdämmung. Dazu erfreute der getestete 110-PS-Diesel mit Spritzigkeit, gepaart mit Verbräuchen im Fünf-Liter-Bereich. Mehr benötigt im Megane niemand. Die Frage ist überhaupt, ob man je mehr benötigt als so einen Mégane. Nur wenn man oft zu viert fährt, könnte der Knieraum hinten zu knapp sein. Dafür fasst der Kofferraum 384 Liter.

Da darf man ab 16.990 Euro getrost zuschlagen. Best Buy: der „Intense“ mit dem 110-PS-Diesel für 22.490 Euro. Vier Jahre Garantie haben alle.