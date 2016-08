Von Lukas Letzner

Telfs – Es sind die klingenden Namen wie Nissan GT-R, Porsche 911 GT3 oder BMW M6, die fixer Bestandteil vieler Jugendträume sind, und auch im gesetzteren Alter dreht man sich automatisch um, wenn man das dumpfe Bollern der Auspuffanlagen solcher Boliden vernimmt. Doch das Vergnügen, in einem solchen Renner Platz nehmen zu dürfen, beginnt im Falle eines Nissan GT-R erst bei 120.000 Euro und rückt daher für viele von uns weit weg. Dabei ist es gar nicht notwendig, seinen Blick in solche Fernen schweifen zu lassen, denn heutzutage katapultiert sich schon die Kompaktklasse in Leistungs-Sphären, die man ihnen gar nicht zugetraut hätte. Einem relativ jungen Vertreter dieser so genannten Hot-Hatches durften wir neulich kräftig auf den Zahn fühlen: dem Honda Civic Type R.

Ordentliche Kotflügelverbreiterungen, dicke Schweller, Heckdiffusor im Carbon-Look, vier armdicke Endrohre und ein Heckflügel, vor dem man Angst bekommt: Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen geizt der Type R nicht mit seinen Reizen und zeigt schon auf den ersten Blick, wohin die Fahrt geht. Wer schon am Blech so dick aufträgt, der muss auch eine dicke Hose haben. Sonst wird es schnell peinlich. Doch wer im Honda Civic Type R Platz nimmt, der braucht sich davor nicht zu fürchten. Er fährt sich genau so, wie er aussieht. Brachial und ehrlich.

Beim entern des drei Zentimeter tief sitzenden Fahrersitzes (gegenüber dem Normalo-Civic) werden wir schon ordentlich in die Zange genommen. Er bietet Seitenhalt in jeder Lebenslage, ohne dabei unbequem zu werden, und der Alu-Stummel, der aus der Mittelkonsole ragt, verspricht extra kurze Schaltwege.

Als wir gespannt den Anlasser betätigen, signalisiert der sonore Klang der Auspuffanlage, dass der Zwei-Liter-Turbo zum Leben erwacht ist. Anders als bei der Konkurrenz wird der Honda-Sound noch mit konventionellen Methoden erzeugt. Schnell ist klar, dass wir mit so einem Renner im heimischen I-GL-Gebiet nicht glücklich werden, weshalb wir kurzerhand unsere deutschen Nachbarn besuchten. Auf der Autobahn kann der Type R dann seine stammtischrelevanten Daten unter Beweis stellen. Den Sprint auf 100 absolviert der Renner laut eingebautem Lap-Timer zwar „nur“ in 6,8 Sekunden (anstatt der angegebenen 5,7), was allerdings sehr wahrscheinlich an den montierten Winterreifen und den kalten Asphalttemperaturen lag. Die angegebene Maximal-Geschwindigkeit von 270 km/h ließ sich leider verkehrsbedingt nicht überprüfen. Stupide draufhalten kann allerdings jeder und so kehrten wir schnell wieder auf heimische Bergstraßen zurück.

Dort fährt der Type R dann seine Krallen aus und das im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl es sich beim Civic um einen reinen Frontkratzer handelt, ist es beeindruckend, wie gut er die Leistung auf die Straße bringt. Der Turbo stellt das maximale Drehmoment von 400 Nm ab 2500 U/min bereit, gedreht darf aber trotzdem werden. Und zwar bis 7000 Touren. Dann muss der nächste Gang her, doch das ist dank des kurzen Schaltweges (40 mm) und der exakten Gassen kein Problem. Wer derart beschleunigt, muss natürlich auch entsprechend verzögern können. Aber auch dieses Kunststück beherrscht der Type R. Brembo sei’s gedankt. Beim Einlenken folgt der Civic präzise jeder Lenkbewegung und man bekommt das Gefühl, dass sich der Type R förmlich am Asphalt festsaugt. Erst spät muss man von der Elektronik eingefangen werden.

Wem der Standardtrimm des Renn-Honda noch zu wenig sein sollte, der kann den Type R mittels Taste R+ dopen. Dann spielt die Bordelektronik für Lenkung, Motorsteuerung und Fahrwerksregelung das Setup der Nordschleifen-Raserei ein. Doch das braucht man in den seltensten Fällen, denn Leistung bietet der Civic Type R im Überfluss und im Gegensatz zum Nissan beginnt das Vergnügen schon ab 41.305 Euro (die von uns gefahrene GT-Variante).