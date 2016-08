Budva – Im Vorjahr konzen­trierte sich Jaguar vornehmlich auf seine Limousinen, die die Marke in der Mittel-, Ober- und Luxusklasse anbietet. Der XE erfuhr seine Markteinführung, der größere XF folgte ihm zeitlich als zweite Generation, der XJ glänzt in überarbeiteter Form. In diesem Jahr wagt sich die Tochtermarke des indischen Mischkonzerns Tata in gänzlich neues Gebiet: Der Crossover F-Pace, 4,73 Meter lang, hat die Aufgabe, für den unaufhörlich wachsenden SUV-Markt ein tragfähiges Angebot von Jaguar zu schaffen.

Was die Briten auf vier Räder gestellt haben, verdient eine genauere Betrachtung – denn mit Vehemenz halten sie trotz des bauartbedingten Hochbaus an typischen Design­elementen der Limousinen-Abteilung fest. Der Maschendraht-Kühlergrill, flankiert von Lufteinlässen und scharf geschnittenen Frontscheinwerfern, zitiert den aktuellen Jaguar-Auftritt, eine coupéförmige Dachlinie sorgt für die markentypisch nötige dynamische Erscheinung.

Die athletische Ausrichtung beschränkt sich nicht nur auf die Optik: Das Motorenportfolio, bekannt aus den schon zuvor erwähnten Baureihen, ist ein Garant für zügiges Vorankommen. Auf der Dieselseite dürfen ein Zweiliter-Vierzylinder und ein Dreiliter-Sechszylinder ihr Bestes geben, bei den Benzinern ist es der schon bekannte V6-Kompressor-Ottomotor, der für Höchstleistungen verantwortlich zeichnet. Das Basismodell stellt der 180 PS starke Selbstzünder dar, den es wahlweise mit Sechsgang-Handschalter oder Achtgangautomatik, mit Hinterradantrieb oder Allradantrieb gibt. Mit manuellem Getriebe und einer angetriebenen Achse lässt sich der beste Normverbrauch erzielen: Lediglich 4,9 Liter je 100 Kilometer weist das Datenblatt aus, dazu kommen 129 Gramm Kohlendioxid-Emission. Der doppelt aufgeladene, 300 PS starke V6-Diesel benötigt wenigstens 6,0 Liter (CO2-Emissionen: 159 g/km) – inklusive serienmäßig verbautem Allrad und installierter Automatik.

Den Kompressor-Benziner offeriert Jaguar in zwei Leistungsstufen (340 und 380 PS), in beiden Fällen beläuft sich der Verbrauch am Prüfstand auf 8,9 Liter (CO2-Ausstoß: 209 g/km). Der Vorteil des Benziners: Er stürmt als 35t AWD (340 PS) in 5,8 Sekunden von null auf 100 km/h, als S AWD (380 PS) braucht er dafür nur 5,5 Sekunden. Der Basisdiesel ist allerdings auch nicht wirklich langsam, zwischen 8,7 und 8,9 Sekunden bestätigen die eher sportliche Natur.

Der F-Pace versteht sich zwar auf Bewegung, nötigenfalls recht beeindruckend auf Abwegen – aber nicht nur: Die Techniker haben darauf geachtet, dass typische Wohlfühlelemente an Bord nicht zu kurz kommen. Hier bieten die Briten unter anderem an: ein 12,3-Zoll-TFT-Instrumentendisplay mit vielen Einstellmöglichkeiten anstelle eines analogen Instrumentariums hinter dem Lenkrad; ein auf der Mittelkonsole installierter 10,2-Zoll-Touchscreen mit zahlreichen Bedienmöglichkeiten; damit in Verbindung das InControl-Touch-Pro-Entertainmentsystem mit zahlreichen Schnittstellen.

Die Basisausstattung, Pure, ist noch mit Halogen-Scheinwerfern, Stoffsitzen, Zweizonen-Klimaautomatik, InControl-Touch-Pro-System samt acht Zoll großem Touchscreen versehen; Prestige, Portfolio, R-Sport und S liefern gegen Aufpreis unter anderem Bi-Xenon, Abstandsregeltempomat und unterschiedliche Komfortsysteme sowie das Fahrwerksprogramm Adaptive Dynamics. Der F-Pace ist praktisch schon am Markt, ab 44.850 Euro gibt es den Hecktriebler, ab 48.050 Euro den Allradler. (hösch)