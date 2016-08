Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Als Suzuki 1998 mit dem Vitara auf den Markt kam, war dieser so etwas wie ein Wegbereiter für kompakte Geländegänger. Bald schon bevölkerten die Suzuki-Kraxler den Alpenraum – mit eindeutiger Ausrichtung aufs Gelände. 2015 präsentierte Suzuki mit dem aktuellen Vitara eine völlige Neuinterpretation der 4x4-Idee. Herausgekommen ist ein adrettes 4,2-Meter-SUV, das nicht nur leicht geworden ist, sondern sich auch so fährt – eben ganz dem Zeitgeist entsprechend.

Dazu passt nun auch, dass die Japaner für den Vitara ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe anbieten. Und das hat es in sich. So präsentierte sich dieses Getriebe im TT-Test in technischer Höchstform. In Kombination mit dem bekannt spritzigen 120-PS-Diesel fährt man mit diesem Sechsganggetriebe völlig ruckfrei an und beschleunigt gefühlt schneller, als dies die Messwerte vermitteln, Richtung Tempo 100 km/h. Dies kann man den Vitara erledigen lassen, oder über die optional am Lenkrad platzierten Schaltwippen freudvoll selbst in die Hand nehmen. Die 320 Newtonmeter lassen das SUV dann gefühlt durch die Gegend fliegen, wie eine Flipperkugel.

Ein Fahrgefühl, das man nicht unbedingt mit einem kompakten SUV verbindet.

Eine Automatik, die aus dem Vitara für gerade 2000 Euro Mehrpreis im Grunde ein anderes Auto macht. Kurioserweise wird der Wald-und-Wiesen-Profi nämlich durch diese Automatik zum geradezu idealen Stadtauto. Relativ kurz und hoch, verschafft der Vitara seinem Fahrer ja schon konstruktionsbedingt eine glänzende Übersicht. Dazu hat Suzuki dem Fahrwerk eine Wendigkeit hineinkonstruiert, die nicht nur in der Stadt Spaß macht. Dazu kann eine perfekt agierende Automatik ihre Vorteile natürlich besonders in der Stadt ausspielen.

Aber auch im Gelände ist Suzuki gerne zuhause. Der beim Doppelkupplungsgetriebe obligatorische Allradantrieb (ansonsten plus 2200 Euro) stellt dem Fahrer vier Fahrmodi, „Auto“, „Snow“, „Sport“ und „Lock“, zur Verfügung, die nicht nur für Fahrsicherheit bei unterschiedlichsten Verhältnissen sorgen, sondern auf Wunsch auch sportliches Fahren erlauben.

Das System schaltet automatisch die Hinterachse zu, sobald das Steuersystem vermehrt Schlupf an den Vorderrädern erkennt. Über die Bremsen werden durchdrehende Räder zudem ruhiggestellt, wobei Rädern mit besserem Grip mehr Drehmoment zugeteilt wird. Auch wenn es funktional nichts zu bemängeln gibt, kann der Innenraum des Vitara mit der technischen Finesse nicht ganz mithalten. Erst nach der Modellpflege werden hier wohl etwas hochwertiger wirkende Materialien Einzug halten. Schon jetzt ausgereift ist hingegen das Multimediasystem mit Sieben-Zoll-Bildschirm, über den im Vitara ein Großteil der Bedienung abläuft.

Das alles bietet Suzuki im Paket für 27.490 Euro an. Da kommt nicht nur Freude beim Fahren auf. So ein Allrad-SUV mit Automatik gibt es zu diesem Preis sonst nirgendwo.