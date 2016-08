Von Lukas Letzner

Innsbruck – Pick-ups gehören zu den echten Phänomenen in der Automobilindustrie, denn obwohl die großen Hersteller so mir nichts, dir nichts einen Geländewagen nach dem anderen gegen ein lukrativeres SUV tauschen, halten sie sich erstaunlich standhaft. Allerdings ging auch an ihnen die Zeit nicht spurlos vorüber und so mussten über die Jahre die asthmatisch klingenden Saugdiesel hochmodernen Aggregaten weichen, moderne Assistenzsysteme wurden ihnen eingepflanzt und in Sachen Fahrkomfort dürfen sie auch zeigen, was sie können.

Einer, der das gerade wieder unter Beweis stellt, kommt aus dem Hause Nissan und hört auf den vertrauten Namen Navara. Seit 1992 gehört der japanische Lastenesel zu den Fixsternen am Pick-up-Himmel und entwickelte sich über die Jahre zum weltweiten Selbstläufer.

Einzig bei der Optik des Neuen setzte man statt auf Revolution eher auf Evolution und so wurde das bekannte Outfit lediglich modernisiert. Die wohl markanteste Änderung betrifft die Front, die sich am Nissan Patrol orientiert. Dazu gehört der Chrom-Kühlergrill mit zwei „Kammern“ und die trapezförmigen Chromeinfassungen für die Nebelscheinwerfer in der weit nach unten gezogenen Schürze. Die Scheinwerfer des neuen Navara wurden mit markanten LED-Tagfahrleuchten eingefasst und sind an der Seite der Motorhaube nach oben gezogen, was der Frontpartie eine abgestufte Optik verleiht. Die wahren Neuerungen befinden sich aber hinter der modernisierten Fassade. Beginnen wir beim Cockpit, bei dem sich Nissan an den aktuellen SUVs orientiert. Die Armaturen wirken klar und aufgeräumt. Zwei Rundinstrumente und ein zentrales Display geben Auskunft über die wichtigsten Dinge. Über der Mittelkonsole sitzt das Navi, welches sich im Vergleich zum Vorgänger nun deutlich einfacher bedienen lässt. Die Sitze sind angenehm straff, bieten sehr guten Seitenhalt und sind auch für große Personen optimal einstellbar.

Per Knopfdruck und vom entsprechenden Sound-Effekt begleitet, erwecken wir den neuen 2,3-Liter-Biturbo, den unser blauer Pick-up eingepflanzt bekam, zum Leben. 190 PS und maximal 450 Nm schickt der Selbstzünder bei Bedarf an alle vier Räder. Wer den Navara richtig einzusetzen weiß, der wird darüber sehr froh sein. Immerhin darf man mit der Pick-up-Legende bis zu 3,5 Tonnen ziehen oder mehr als eine Tonne zuladen. Diese Werte katapultieren ihn an die Spitze des Feldes. Fahrdynamische Highlights darf man sich freilich nicht erwarten, doch in Kombination mit der Sieben-Stufen-Automatik verrichtet der Selbstzünder seine Arbeit kultiviert und leise.

Die echte Neuerung betrifft aber das Fahrwerk. Längs- und Querlenker samt Schraubenfedern: Die Starrachse klingt schon auf dem Papier viel komfortabler als zuvor. Und das Resultat wird schon auf den ersten Metern spürbar. Zwar federt der Navara leer immer noch nicht wirklich samtig, aber doch deutlich besser als bisher und die Fahrt über Unebenheiten wird nicht gleich zur Herausforderung für die Bandscheiben.

Ein Manko gibt es dann aber doch: Auch der neue Navara muss mit einem simplen Zuschalt-Allrad auskommen. Der Effekt: Wenn auf rutschigem Untergrund der Hinterradantrieb nicht mehr genügt, vergrößert er den Wendekreis durch den starren Durchtrieb deutlich.