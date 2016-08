Von Lukas Letzner

Inzing – Endlich. Auch wenn wir gerade ein temperaturtechnisches Zwischentief erleben – die tristen Wintertage sind vorbei und die Sonne lässt sich wieder länger blicken. Wie jedes Jahr erwachen mit ihr auch die Cabrios aus dem Winterschlaf und wenn Sie auch zu denjenigen gehören, die die ersten Sonnenstunden mit einer Extraportion Motorduft genießen wollen, dann haben wir hier genau das Richtige für Sie: das neue Mini Cooper S Cabrio. Alter Hut neu verpackt? Von wegen.

Wir haben die Neuauflage des Kult-Cabrios zum Test geladen und als wir sie das erste Mal umkreisten, fiel uns vor allem eines auf. Der Kleine hat sich ganz schön gestreckt. In erster Linie gilt das natürlich für die Abmessungen: Länge: plus 98 Millimeter, Breite: ein Plus von 44 Millimetern und der Radstand wuchs um 28 mm. Aber auch in Sachen Material- und Verarbeitungsqualität weiß das Cabrio zu überzeugen, doch dazu später mehr.

Die wichtigste Frage bei dieser Fahrzeuggattung lautet nach wie vor: Wie schnell lässt der Mini die Hüllen fallen? Also ab hinters Steuer und weg mit der Stoff-Mütze. Beim Mini befindet sich der Knopf immer noch unter dem Innenspiegel und erfordert einen pilotenmäßigen Griff nach oben. Dann absolviert der Cooper S diese Übung in 18 Sekunden (jetzt komplett elektrisch) und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h. Wem es ganz offen dann doch etwas zu frisch wird (soll es ja wirklich geben), der kann wie beim Vorgänger die Sonnendachfunktion nutzen. Dann öffnet sich das Verdeck bis zu 40 Zentimeter weit, ohne dass die seitlichen Holme ihre Verankerung im Scheibenrahmen verlassen. Einen Nachteil hat die Sache mit dem Verdeck dann allerdings doch noch immer. Egal ob offen oder geschlossen, die Stoffhaube behindert die Sicht nach hinten erheblich.

Positives können wir in puncto Platzangebot berichten. Zwar darf man die hintere Reihe noch immer nicht als erwachsenentauglich bezeichnen, auf kurzen Strecken lässt es sich aber auch hier aushalten. Und seien wir ehrlich. Für vier Insassen wurde das Mini-Cabrio wirklich nicht gebaut. Dafür wuchs das Kofferraumvolumen um ordentliche 25 Prozent und bietet jetzt 215 Liter (geschlossen) und 160 Liter, wenn die Haube unten ist. Genug also, um mit der Liebsten einen ausgedehnten Einkaufsbummel zu unternehmen.

Nun kommen wir zur zweitwichtigsten Frage: Biegt das neue Mini Cabrio noch genauso flott ums Eck wie das alte? Die Antwort ist ja. Nach dem Druck aufs Knöpfchen stehen beim Cooper S stramme 192 Pferde Gewehr bei Fuß. Sie schicken maximal 280 Nm (mit Overboost sind es 300 Nm) Drehmoment an die vorderen Räder und wuchten das Cabrio in 7,1 Sekunden auf Tempo 100. Doch das sind nur die stammtischrelevanten Eckdaten. In der Praxis schüttelt der Turbo-Benziner die 280 Nm locker aus den vier Brennkammern, reagiert sofort auf jede noch so kleine Bewegung des rechten Fußes und wühlt sich quirlig durch jedes Drehzahldickicht. In Kombination mit der nach wie vor sehr direkten Lenkung und der gut abgestimmten Sechs-Gang-Automatik stellt sich umgehend das berühmte Gokart-Feeling ein. Lediglich die Winterräder waren mit der Kraft hin und wieder etwas überfordert.

Dass man bei dieser Gangart den angegebenen Normverbrauch von 6 Litern dezent übersteigt, liegt auf der Hand. 8,1 Liter waren es bei uns. Doch der Spaß war es wert. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sollte wissen, dass man für den von uns gefahrenen Cooper S mindestens 30.500 Euro über den Ladentisch schieben muss. In unserem Fall kletterte der Preis sogar auf 44.238 Euro.