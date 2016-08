Von Markus Höscheler

Birgitz – Den Ehrgeiz hat er immer geweckt, der Prius von Toyota: Mit seiner Kombination aus Benzin- und Elektromotoren verleitete er weniger zum Gasgeben als vielmehr zu kraftstoffsparenden Aktivitäten: vorausschauend fahren, Gaspedal streicheln, ausgewogene Bremsmanöver, entspanntes Gleiten. Mit diesen Maßnahmen gelang es zumeist nicht, den ambitionierten Normverbrauch zu erzielen – aber wenigstens in Schlagdistanz zu kommen. Mit der vierten Generation wird dieses Ansinnen etwas schwieriger, obwohl Toyota die Hybridtechnik verfeinert hat. Die Ingenieure verwenden einen neuen 1,8-Liter-Vierzylinder-Motor, einen optimierten Nickel-Metallhydrid-Akku und moderne Elektromotoren. Bei der Systemleistung gibt es deswegen sogar eine Einbuße, statt bisher 136 lassen sich nur noch 122 Pferde motivieren.

Dem Vorwärtsdrang tut dies überraschenderweise keinen Abbruch, denn die Techniker haben an weiteren Stellschrauben gedreht, um den Prius bei Bedarf in 10,6 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen zu können. Das gelingt auch durch die Verwendung einer völlig neuen Produktionsarchitektur (TNGA: Toyota New Global Architecture). Ein tieferer Schwerpunkt, eine optimierte Aerodynamik und die Verwendung von leichteren Materialien sind die Folge, außerdem ein noch besserer Verbrauchswert: Zwischen 3,0 und 3,3 Liter je 100 Kilometer verspricht das Datenblatt – im TT-Test erzielten wir 5,0 Liter, auch wegen einer einigermaßen forcierten Fahrweise.

Diese ist eine weitere Folge von TNGA: Sie erlaubt ein dynamischeres, freudvolles Fahren. Im Kurvengeläuf, das das Tiroler Straßengeflecht zuhauf anbietet, schlägt sich der Prius mehr als wacker – die eingebaute stufenlose Automatik, bisher eher ein Brüller, verzichtet dabei weitgehend auf das immer wieder kritisierte Geheul, was die Hörnerven schont.

Wohltuend sind weitere Veränderungen, die Toyota im Innenraum des Hybrid-Pioniers vorgenommen hat: Die Materialien wirken qualitativ besser, das Multimediasystem ist es auch mit hochauflösendem Touchscreen und einfacher Bedienung. Das Raumangebot für die fünf Insassen und das Ladegut (bis zu 1557 Liter) überzeugt, nur die Übersicht nach hinten bleibt wie bei den Vorgängern schlecht. Glücklicherweise konnten wir eine Rückfahrkamera nützen. Als fair empfinden wir den Testwagenpreis von 35.460 Euro – was den Anschaffungs-Ehrgeiz weckt.