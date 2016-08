Von Markus Höscheler

Schwoich – Die Konkurrenz verschläft nicht: Mercedes zeigt seit annähernd drei Jahren mit verschiedenen S-Klasse-­Ablegern, dass in der Nobel-Etage zahlreiche Kunden abgeholt werden wollen. Und so fällt auf, dass Bentley, eine Marke im Volkswagen-Imperium, die Schlagzahl erhöht hat. Mit Jahreswechsel lancierten die Briten mit dem Bentayga ein großes Sport Utility Vehicle, das bisher so gar nicht zum Traditionsangebot Bentleys zählt – aber auf eine SUV-freie Vergangenheit blickt wohl jeder Serienproduzent zurück. Im Februar dann, im Vorfeld des Genfer Autosalons, stellte die VW-Tochtermarke zuerst den überarbeiteten Flying Spur vor sowie die modellgepflegte und -erweiterte Mulsanne-Palette. Schon im Vorjahr hatte sich Bentley der Continental-Baureihe angenommen, damit auch dem GT Convertible (Cabriolet), das der Tiroler Tageszeitung vor wenigen Tagen als Testwagen zur Verfügung stand.

Britische Kennzeichen hafteten an dem 4,81 Meter langen Zweitürer und Viersitzer, ein Chauffeur wollte sich aber nicht auftreiben lassen. Umso besser, denn der Fahrersitz gehört trotz der edlen Ausführung des Befahrer-Gestühls zur begehrlicheren Position im Continental GTC. Dort lässt sich individuell ausloten, wie der eingebaute Vier-Liter-Turbo-V8 mit der Achtstufenautomatik und dem Allrad­antrieb sowie indirekt mit dem Fahrwerk kommuniziert.

Nun mag mancher den im Bentley-Programm vorfindbaren und vorzeigbaren W12 für das geeignetere Triebwerk halten, jedoch ist die Klangwolke, die der V8 bei höheren Drehzahlen produziert, eine unnachahmliche, die nach steter Wiederholung ruft. Das metallische Geräusch des V8 erinnert ein wenig an den Achtzylinder, den BMW im bodenständigen M3-Vorgänger einsetzte, obwohl jener auf eine Turbolader-Beschwerung verzichtete. Das war seinem Verbrauch allerdings nicht wirklich zuträglich – im Gegensatz zu dem V8, der den GTC bei Bedarf aufscheucht. Wer es nicht zu sehr übertreibt, kommt laut Bordcomputer dem Normverbrauch von 10,9 Litern außerordentlich nahe. Wir addierten im Test lediglich einen zusätzlichen Liter, die Quittung für einige ungehobelte, sehr zügige und souveräne Überholmanöver.

Beim Vorwärtsdrang kann der Continental GTC verbergen, was er auf die Waag­e bringt: Das Triebwerk beschleunigt den 2,5-Tonner in 5,0 Sekunden von null auf 100 km/h, 301 km/h Top-Speed lassen sich abrufen. Um bei Richtungswechseln nicht ins Schlingern zu geraten, sorgt ein wachsamer Allradantrieb für die Haftung, das Fahrwerk selbst kann mehrstufig zwischen Komfort und Sport eingestellt werden. Richtig ruppig geht es dabei nicht zur Sache, auch die Lenkung verzichtet auf allzu viel Direktheit.

Klar hingegen ist die Ansage der Elektronik, wenn das Stoffverdeck während der Fahrt öffnen oder schließen soll. Bei mehr als 30 km/h Tempo gibt es einen Hinweis darauf, dass dieser Prozess vorerst gestoppt worden ist. Das Unterschreiten des Limits begünstigt die Fortsetzung des Mechanismus, was bei frühlingshaften Temperaturen ein ungemein entspannendes Open-Air-Fahrerlebnis ermöglicht. In diesem Fall ist dem Flanieren der Vorzug gegenüber dem Beeilen zu geben, zumal der GTC mit allerhand Bekömmlichem aufwarten kann, darunter die hochwertige Lederausstattung, das Naim-Sound-System und Edelholzvertäfelungen. Fürs Cruisen bringt sich ein funktionstüchtiger Abstandsregeltempomat in Stellung.

Interessant: Trotz seiner Auffrischung im Vorjahr wirkt das Multimediasystem nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, gerade in Anbetracht der etwas günstiger zu beziehenden Rivalen aus Stuttgart, München und Ingolstadt (konzern­intern). Die angesprochene Konkurrenz kann dagegen nicht mit dem aufgebauten Edel-Image Bentley­s mithalte­n, was sich in der Preisliste spürbar niederschlägt. Mit etwas Sonderausstattung kratzt der GTC bereits knapp an der 300.000-Euro-Marke, ohne Extras gibt es ihn ab 250.600 Euro.

Dabei haben wir es hier erst mit der Basismotorisierung zu tun: Die leistungsgesteigerte V8-S-Variante scheucht noch einmal 22 Pferde zusätzlich auf, die W12-Version könnte 590 PS ins Rennen werfen.