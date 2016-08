Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Nissan hat einen Lauf. Neben einem Verkaufsrekord der Nissan-Renault-Gruppe im Jahr 2015 ist die Marke auch zur erfolgreichsten asiatischen Marke in Europa aufgestiegen. So haben die Japaner derzeit drei heiße SUV-Eisen im Feuer und sind mit dem Qashqai Pionier des Kompaktklasse-Crossovers.

Der neue Qashqai ist weiter ein Riesenerfolg. Grund genug für die Tiroler Tageszeitung, seinen großen Bruder – den X-Trail – genau unter die Lupe zu nehmen. Er ist Nachfolger des klassischen X-Trail und des Qashqai+2 in einem Fahrzeug. Hier hat Nissan sozusagen ein Crossover in den eigenen Reihen geschaffen. Es wird über ein Jahr im Dauertest zeigen, was in ihm steckt. 3000 Kilometer in drei Wochen waren schon einmal ein Vorgeschmack für den 130-PS-Diesel mit dem All-Mode-Allradsystem.

Stellt man X-Trail und Qash­qai nebeneinander, merkt man erst recht beim Einsteigen: Die Karosserie macht den Unterschied. Gibt der Qashqai das Kompakt-SUV, handelt es sich beim X-Trail um ein ausgewachsenes 4,6-Meter-SUV mit optionaler dritter Sitzreihe (+799 Euro). Da tut sich Raum auf. Schon in der zweiten Reihe sind die Platzverhältnisse opulent. Vorne sitzt es sich prächtig, zumal der Testwagen in feiner Tekna-Version mit Vollleder-Ausstattung in angenehmer Qualität glänzt. Einzig die ausklappbaren Sitze sechs und sieben sind allenfalls für größere Kinder geeignet.

Nicht einschränken muss man sich in dem bis zu 1877 (7-Sitzer, 1982 beim 5-Sitzer) Liter fassenden Laderaum – ein Spitzenwert im Segment. Schon die Grundstellung schluckt 550 Liter. Hinten erlaubt der flexible Boden, den Kofferraum zu unterteilen. Da dies alles nach einem praktikablen Wesen klingt, bietet der X-Trail auch noch um drei Zentimeter mehr Bodenfreiheit und um 200 Kilogramm mehr Anhängelast (zwei Tonnen) als sein kleiner Bruder. Wer in diesem Paket nun einen exzellenten Freizeitsportler, Familienwagen oder trendigen Riesenkombi sieht, liegt nicht falsch. Zumal das im Testwagen verbaute Allradsystem den X-Trail reif für alle Pfade macht. Im „Auto“-Modus verteilt das System die Antriebskraft automatisch zwischen Vorder- und Hinterrädern. „Lock“ bedeutet permanenten Allradantrieb und kein Halten mehr. Eine Berganfahrhilfe verhindert Zurückrollen. Der kultivierte 130-PS-Diesel bietet mit der Kraft von 320 Newtonmetern unter allen Bedingungen genug Schub nach vorne.

Eindruck auf den ersten Kilometern: Der X-Trail präsentiert sich als ungemein rundes Paket. Alles erscheint modern und zeitgemäß. Dabei ist dieses große SUV kein bisschen kapriziös. Im Gegenteil: Alles läuft leicht und rund und lässt sich kinderleicht bedienen. Die Raumfülle ist schlicht beeindruckend. Für Aufpreise teils schon ab 2000 Euro zum Qashqai könnte der X-Trail so für viele die bessere Wahl darstellen. Mit günstigen 25.750 Euro beginnt der Einstieg. Wir werden sehen, ob wir aus unserem 41.305-Euro-Testwagen je wieder aussteigen wollen.