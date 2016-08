Von Lukas Letzner

Inzing – Coupés haben bei Hyundai fast schon Tradition und so bekam nach dem i30 jetzt auch der kleine Bruder, der Hyundai i20, einen 3-türigen Ableger zur Seite gestellt. Zwar lassen sich Sinn und Zweck eines Coupés immer etwas schwer in Argumente packen, denn die nach hinten abfal-lendere Karosserie wirkt sich meist negativ auf die Alltagstauglichkeit aus, dafür sehen Coupés meist richtig gut aus. Und das trifft auch auf den Hyundai i20 zu. Die modifizierte Frontpartie, eine um 25 Millimeter abgesenkte Dachlinie und eine bogenförmige, um den hinteren Radkasten herum verlaufende Linie, verleihen dem kleinen Koreaner seine eigenständige Note. Insgesamt tritt er deutlich dynamischer auf als die Normalo-Version. Von Platzmangel kann man beim i20 aber dennoch nicht wirklich sprechen. Mit 326 Litern (erweiterbar auf 1042 Liter) Stauraum bietet er zumindest auf dem Papier genauso viel Platz wie sein 5-türiger Bruder. Und tatsächlich: Als wir uns das erste Mal hinter das Steuer unseres Korea-Polo setzten, fühlten wir uns trotz 190 Zentimetern Körpergröße auf Anhieb wohl. Reichlich Ablagen und übersichtlich angeordnete Hebel und Schalter sorgen dafür, dass sich der i20 auch ohne vorheriges Studium des Handbuchs kinderleicht bedienen lässt.

Und das, obwohl sich die Ausstattung sehen lassen kann: In unserem Fall waren neben einem Spurhalteassistenten, einer Frontscheiben- und Lenkradheizung und einem Multimediasystem mit Sprachsteuerung noch eine Rückfahrkamera (in den Mittelspiegel integriert) und eine Reifendruckkontrolle mit an Bord.

Beim Montieren des Kindersitzes macht sich dann aber doch die Coupélinie bemerkbar. Man muss sich schon extrem zusammenfalten, um die hintere Reihe zu erreichen, mitfahrende Personen über 1,80 Meter machen garantiert Bekanntschaft mit dem Dach.

Als echtes Highlight entpuppte sich aber der 120 PS starke Dreizylinder-Turbo-Benziner, der in unserem sportlichen Coupé für den entsprechenden Vortrieb sorgte. Das Aggregat wühlt sich willig durchs Drehzahldickicht und schiebt den i20, dank des ordentlichen Drehmoments von 172 Nm, in etwas mehr als 10 Sekunden auf Tempo 100. Ödes Dreizylinder-Feeling kommt dabei nicht auf.

Zu haben ist die sportlichere Version des Korea-Polo übrigens ab 14.090 Euro. Der von uns gefahrene i20 in der Premium-Ausstattung schlägt dann aber schon mit mindesten 18.390 Euro zu Buche.