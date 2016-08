Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Die Luft im Kompakt-SUV-Segment ist mittlerweile dünn geworden. So bietet mittlerweile fast jeder Hersteller einen dieser Soft-Kraxler an. Kia spielte hier mit dem ersten Sportage schon 1994 Vorreiter. Schon damals war er mit Produktionsstandort Osnabrück (Karmann) ein halber Europäer. Heute rollt auch die neueste Generation aus dem slowakischen Zilina zu uns. Schon der erste Blick entzückt. Kia/Hyundai Chef-Designer Peter Schreyer (früher VW/Audi) hat mit dem Koreaner das derzeit vielleicht schönste Kompakt-SUV geschaffen. Eine ausdrucksstarke Front geht über in kurze Überhänge, perfekte Flächen und Proportionen. Auch der hintere Abgang ist in seiner Harmonie ein Genuss.

Schön war allerdings schon der gerade abgelöste Vorgänger. Das aktuelle Modell zeigt jedoch schon im Stand und erst recht in Fahrt, wohin Kia will: Fahrtrichtung nach ganz oben. Schon jetzt muss sich dieser Sportage in Vergleichstests renommierter Fachzeitschriften nur noch hinter ganz wenige deutsche Spitzenprodukte einreihen.

Sitzt man (gut) im Innenraum, begreift man die Philosophie der Koreaner, die ihre Produkte für Europa großteils in Rüsselsheim am Main entwickeln. Für jedes Detail scheint es je einen Entwickler zu geben, der dafür die optimale Lösung schaffen möchte. Das führt zu einem Sammelsurium an Anleihen an geschätzten Marken. Ergebnis: beste Bedienung über einen Mix aus Tasten und Berührungsbildschirm. Die gefühlte Qualität im Innenraum lässt dazu mittlerweile sehr, sehr viele Konkurrenten hinter sich. Mit geschlossenen Augen würde man wohl auf ein deutsches Auto tippen.

Zum TT-Test fuhr der 185-PS-Diesel mit Sechsgangautomatik vor. Eine äußerst harmonische Kombination – allerdings auch frei von jedem sportlichen Anspruch. So harmoniert der kultivierte Diesel perfekt mit der weich schaltenden Automatik. Dafür fühlt sich das Paket aber nach maximal 150 PS an. Auch im TT-Praxisverbrauch vollbringt das Duo im 1,7-Tonnen-SUV mit knapp acht Litern keine Wunder. Da darf man auch getrost zur 136-PS-Version greifen.

Denn auch sie macht den Sportage zum Kia-Meilenstein. Unter den Besten bei den Bremswerten, angenehm zu fahren dank fein ausbalanciertem Fahrwerk und ausgestattet mit einer präzisen Lenkung, die den neuen Sportage klar von der letzten Modellgeneration trennt. Da das Auto zudem hervorragend gedämmt ist, ergibt das ein hochklassiges Fahrgefühl. Wer dies mit Allradantrieb kombinieren möchte, tut dies mit einem in Österreich bei Magna entwickelten Lamellenkupplungssystem. Da helfen im leichten Gelände Bergan- und Bergabfahrkupplung. Gerade 172 Millimeter Bodenfreiheit begrenzen aber allzu große Ambitionen. Genau wie die leider vom Vorgänger übernommenen Radkästen im Kofferraum. Sie sind noch dazu mit Plastik verkleidet und angesichts der sonstigen Perfektion dieses Autos schon fast ein Ärgernis. 491 Liter Kofferraumvolumen sind trotzdem ansprechend. Clever: Wer die Laderaumabdeckung nicht benötigt, kann sie im doppelten Boden verstauen.

Man muss nun endgültig umdenken. Kia ist schon seit Langem keine Billig-Marke mehr. Der neue Sportage ist oben angekommen. Trotzdem steigt man in den 132-PS-Benziner bereits für 21.490 Euro ein (bei Finanzierung). Unser Topmodell verlangt allerdings schon nach 42.390 Euro. Unschlagbare sieben Jahre Garantie haben alle.