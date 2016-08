Erl – Dass es sie gibt, hat sich schon herumgesprochen; dass sie flächendeckend gekauft werden, dazu fehlen hierzulande offenbar die nötigen Anreize. Die Rede ist von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, also von Modellen, die mit einer Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotoren den Standortwechsel vollziehen, dazwischen bei Zugang zu einer Steckdose den Lithium-Ionen-Speicher via Stromkabel füllen. Der Mix ist technisch anspruchsvoll, nicht wirklich billig, verspricht aber einen überzeugenden Kompromiss zweier widersprüchlicher Anforderungen: möglichst emissionsarm fahren, maximale Reichweite. Damit können reine Elektroautos, mit Verlaub, bis heute nicht dienen, Plug-in-Hybride dagegen bis zu einem gewissen Ausmaß schon. Der 330e, eine Mittelklasse-Limousine von BMW, zum Beispiel, offeriert am Datenblatt eine rein elektrische Reichweite von 40 Kilometern.

Im Alltag kann er diesen Wert nicht halten, hier sind eher 25 Kilometer realistisch, die der 7,6 Kilowattstunden Kapazität fassende Akku mit einer einmaligen Ladung schafft. Wer täglich mit solchen Kurzstrecken konfrontiert ist und zusätzlich eine Anschlussmöglichkeit am Arbeitsplatz oder zuhause hat, der wird sich über den laufenden Batteriebetrieb freuen und keine Probleme mit der Ladedauer von ungefähr vier Stunden (Haushaltssteckdose) haben. Und der wird auch in die Nähe des Normverbrauchs von 1,9 bis 2,1 Liter je 100 Kilometer kommen, da sich der Ottomotor, ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner, kaum einschaltet, am ehesten noch bei einer stärkeren Beschleunigung. Genau die ist es jedoch, die der Zielerreichung eines Mini-Verbrauchs im Wege steht: Ein durchgedrücktes Gaspedal ermöglicht die Beschleunigung des 330e von null auf 100 km/h in 6,1 Sekunden.

Beide Aggregate, zusammen 252 PS stark und ein Drehmoment von 420 Newtonmetern generierend, wirken via komfortabler Achtgang-Automatik auf die Hinterachse, die leichtgängige Lenkung bleibt störungsfrei von Antriebskräften – nebenbei ist es kaum zu glauben, dass der 330e unter seiner schlanken Karosseriehaut 1,7 Tonnen Gewicht zusammenhält. Davon ist im rasant durchzogenen Kurvengeläuf allerdings nichts zu spüren, markentypisch leichtfüßig absolviert die Mittelklasse-Limousine angeforderte Richtungswechsel. Der Plug-in-Hybrid hält folglich wenig vom Spaßverzicht, was seinen Preis beim erzielten Durchschnittsverbrauch hat: 6,9 Liter zeigt der Bordcomputer am Ende des TT-Tests an, der lange Stauphasen und ein paar Etappen mit Tempi jenseits der 200-km/h-Marke inkludiert.

Benziner, Elektroaggregat und Automatikgetriebe arbeiten recht harmonisch zusammen – übrigens nicht das einzige technische Schmankerl, das BMW im 330e bietet, manches natürlich gegen Aufpreis: Erneut erlauben wir uns hier, das Head-up-Display anzupreisen, das mit seiner Fülle an Informationen, seiner breiten Darstellung und seiner hohen Auflösung das Vorankommen erleichtert (850 Euro netto extra).

Bereits zur Serienausstattung des 330e zählt das Business-Paket Plus mit dem Navigationssystem Professional – womit sich der Basispreis von 45.950 Euro teilweise rechtfertigt. Zur Sonderausstattung dagegen gehören (adaptive) LED-Scheinwerfer, die sich gegenüber der Halogen-Basis durch längere Lebensdauer und intensive Leuchtkraft auszeichnen. Und sie sind stimmiger für den 330e, zumal dieser recht innovative Technik im Antriebsstrang verwendet. Nicht nur hier: Mittlerweile kann BMW Plug-in-Hybrid-Varianten in fünf Baureihen anbieten. Das sollte sich herumsprechen, bevor gekauft wird. (hösch)