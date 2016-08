Von Markus Höscheler

Mieders – Gleich zu Beginn ist es angebracht, sich klarzumachen, was der Seat Alhambra nicht kann – etwa mit seiner Form den neuen Sport Utility Vehicles oder Crossover Paroli bieten oder den Chefdynamiker gegenüber Sportcoupés heraushängen lassen. Und als innovativen Technologieträger bringt er sich nicht wirklich ins Gespräch, wenngleich er mit einigen Annehmlichkeiten beseelt ist. Hier erwähnen wir allen voran die praktischen Öffnungen. Die beiden hinteren Schiebentüren lassen sich auf verschiedene Art und Weise per Tastendruck, Kippschalter oder kurzem Griffzug öffnen oder schließen. Selbst über die Funkfernbedienung funktioniert dieser Mechanismus, in der Folge kann in jeder Lebenslage das Portal einfach bedient werden. Was in diesem Fall beruhigt, ist ein Einklemmschutz, der vor bösen Verletzungen bewahrt.

Bei dieser eindrucksvollen elektrischen Schiebeeinrichtung belässt es der Seat Alhambra glücklicherweise nicht – auch die nach oben aufschwingende Hecktür verlässt sich auf eine gleichartige Automatik. Eine solche finden wir allerdings nicht am Mitteltunnel – ein DSG (Direktschaltgetriebe beziehungsweise Doppelkupplung) hat keinen Weg in den Dauertestwagen gefunden. Die Redaktion musste mit dem manuellen Sechsgang-Handschalter das Auslangen finden – der harmonierte mit den direkten Kommunkationspartnern jedoch bestens: Es galt, zu vermitteln zwischen einem 150 PS starken Vierzylinder-Turbodiesel und einem permanenten 4Drive-Allradantrieb. Nun mag der Volkswagen-Konzern selbstverschuldet in die Diesel-Affäre geschlittert sein, die vor allem hinsichtlich der Stickoxid-Emission problematisch ist – der hier gefahrene Selbstzünder hat sich bezüglich Leistung und Verbrauch sechs Monate lang bewährt. Zumeist schwankten wir im Mittel zwischen 6,9 und 7,5 Litern, am Ende waren es 7,3 Liter je 100 Kilometer. Dabei wurde der Ölbrenner bestimmt nicht geschont, und zwar ab Werk, da er in der siebensitzigen Konfiguration beinahe als Zweitonner zählt. Gleichwohl beherrscht auch der Alhambra den Standardsprint von null auf 100 km/h in 10,6 Sekunden, sein Turbodiesel nimmt willig Gaspedalbefehle an und setzt sie mit sattem Durchzug um. Die Laufkultur darf beim Kaltstart als etwas gehemmt bezeichnet werden, bei zunehmender Betriebstemperatur läuft der Vierzylinder rund genug. Und zwar so, dass es sich die bis zu sieben Insassen auf der Langstrecke bequem machen können. Sollten die beiden hinteren Sitzreihen nicht für Personen benötigt werden, sondern für sperriges Ladegut, dann hat der Kunde mit dem Alhambra eine vorzügliche Wahl getroffen. In diesem Fall steigt das Ladevolumen von 300 auf 2297 Liter.

Unabhängig von der Art der Nutzung freut sich der Fahrer über eine Reihe von Komfort- und Sicherheitsfunktionen, die teils der Executive-Ausstattungslinie, teils den zusätzlich gewählten Optionen zuzuschreiben sind: Die Drei-Zonen-Klimaanlage Climatronic fand beim Dauertest ebenso Anklang wie die leuchtstarken Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht. Derat bestückt beträgt der Anschaffungswert des Seat Alhambra 2.0 TDI 4Drive 45.989,98 Euro. Das ist viel und dennoch fair.