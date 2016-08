Von Lukas Letzner

Pettnau – Wer kennt sie nicht, die alte Leier vom Familienvater, der sich nach dem ersten Kind doch von seinem heiß geliebten Coupé verabschieden muss und auf der Suche nach dem richtigen Van heimlich ein paar Tränen zerdrückt? Solltet ihr gerade in einer ähnlichen Lage stecken, lasst euch sagen: Alles Quatsch! Längst bietet diese Fahrzeuggattung mehr als nur faden Einheitsbrei und lässt so gut wie kein­e Wünsche offen. Beispiels­weise haben wir neulich eine äußerst dynamische Variante zu unserem Test geladen: den Seat Alhambra in der sportlichen FR-Line.

Zwar spendierte man dem spanischen Raumwunder vor etwas mehr als einem halben Jahr ein Facelift, doch die Änderungen fielen äußerst dezent aus. An der Front sind die nun horizontal statt vertikal ausgeführten Lamellen des Kühlergrills nur für In­sider erkennbar und auch die neue LED-Grafik der Leuchten dürfte keinen Wow-Effekt auslösen. Für die sportliche Note unseres Spaniers sorgen in erster Linie die schicken 18-Zöller, auf denen der Alhambra daher rollte.

Im Innenraum fühlt man sich auf Anhieb wohl. Die Armaturen sind äußerst übersichtlich gezeichnet und jeder Schalter sitzt genau dort, wo man ihn vermuten würde. Sonnenbrille, Schlüssel und Geldtasche, nichts fliegt mehr in der Gegend herum, denn für jede Kleinigkeit findet sich eine Ablage. Dass einfaches Hartplastik das Material der Wahl ist, fällt erst beim genauere­n Hinsehen auf.

Keine Diskussion kommt beim Platzangebot auf. Wer gelegentlich mehr als fünf Sitz­e braucht, sollte das entsprechende Kreuz auf der Liste der Extras setzen. Die 860 Euro die das 7-Sitzer-Paket kostet, sind dann wirklich gut investiert. Die zusätzlichen Plätze lassen sich flach im Laderaum versenken und mit wenigen Handgriffen aufstellen. Zwar schrumpft das Ladevolumen dann auf 300 Liter, doch für einen Einkaufsbummel mit der ganzen Familie wird es reichen. Und wer doch einmal mehr transportieren soll, kann auf maximal 2297 Liter Stauraum zurückgreifen.

Das Herzstück unseres Alhambras war aber der 2-Liter-Turbo-Benziner. Obwohl der 7-sitzige Van ein Eigengewicht von etwas unter zwei Tonnen besitzt, wuchtet ihn das 220 PS starke Aggregat in 7,8 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Zudem liegt das maximale Drehmoment von 350 Nm schon knapp über der Leerlaufdrehzahl an. Mühelos wühlt sich die Nadel des Tourenzählers durchs Drehzahldickicht, während die 6-Gang-Automatik blitzschnell den nächsten Gang serviciert. Nicht zuletzt wegen der äußerst direkt abgestimmten Lenkung vergisst man schnell, dass man eigentlich in einer Familienkutsche sitzt. Und wem die Standardabstimmung des Alhambra-Fahrwerks zu wenig scharf sein sollte, der kann mittels Fahrdynamik-Schalter entsprechend nachwürzen. Dass wir den angegebenen Normverbrauch von 7,3 Litern um fast 2 Liter überschritten haben, zeigt nur, wie viel Spaß ein Familien-Van machen kann. Wer auf den Geschmack gekommen ist, sollte wissen, dass man einen Alhambra bereits ab 32.390 Euro in seiner Garage parken kann. Die von uns getestete FR-Line kostet dann allerdings schon mindesten­s 47.150 Eur­o, welch­e sich mittels der entsprechenden Extras zu 53.868 Euro addieren lassen.