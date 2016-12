Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Denkt man an Subaru, denkt man an Allrad. Schließlich ist der kleine japanische Nischenhersteller bis heute der größte Allrad-Pkw-Produzent der Welt. Bis heute brillieren die Japaner mit ihrem symmetrischen Allradsystem, das die Kraft permanent an alle Räder gleichmäßig verteilt. Dies funktioniert zuverlässig und bei höchstem Leistungseinsatz, wie die drei Rallye-Weltmeister-Titel von Subaru beweisen. Die wilden WRX STI fegen mit 300 PS bis heute über die Straßen und auch gerne über abgesperrte Kurse. Ansonsten köderte Subaru Kunden bislang mit höhergelegten Modellen. Der klassische Kombi lief hingegen mit dem Legacy aus und kam nun gewaltig zurück.

Levorg heißt Subarus neues heißes Eisen in der Mittelklasse. Kennzeichen: sportliches Design, schon in der Normalstellung 522 Liter Kofferraum, 170-PS-Turboboxer-Motor, serienmäßig stufenlose Sechsgang-Automatik und natürlich symmetrischer Allradantrieb. Kleine Sensation zum Schluss: Dieses Paket gibt es ab 28.990 Euro, als vollausgestatteten GT-S ab 32.990 Euro.

Als GT-S rollte der Levorg auch in den TT-Testfuhrpark. Das Auge bleibt erst an der aggressiv gezeichneten Front hängen. Das ist der grimmige Blick des Rallye-Weltmeisters. Kein Wunder, ist die Front bis zur B-Säule doch mit dem WRX STI ident. Nach hinten zieht sich dann ein mit fließenden Linien gezeichneter Kombi. Das wirkt nicht nur ruhig und modern, sondern beherbergt auch bis zu 1446 Liter Ladevolumen. Darunter verbirgt sich am Ende des Hecks noch ein geräumiger Stauraum. Besonders erwähnenswert: Die Rücksitzlehnen klappen auf Hebelzug zu einer brettebenen Fläche um.

Auch die Passagiere wähnen sich in ähnlich großzügigen Verhältnissen. In der zweiten Reihe sitzen auch Erwachsene noch gerne. Und vorne darf sich der Fahrer auf eine geradezu exzellente, gestreckte Sitzposition freuen. Der sehnt sich eingebettet in das sportlich anmutende Cockpit schon nach einer Ausfahrt. Zuvor fallen ihm jedoch schöne Innenraum-Materialien, durchdachte Ergonomie und die angenehm einfache Bedienung aus. Der Mix aus Klassik (Stellräder fürs Klima, einfache Knöpfe) und Moderne (Berührungsbildschirm) wirkt wie das beste aus zwei Welten. Wie schön, dass sich manche Hersteller noch trauen, nicht zwanghaft hypermodern zu sein und damit ihre Kundschaft zu überfordern.

Drückt man den Startknopf, hört man einmal gar nichts – so leise ist der neue 1,6-Liter-Turbo-Boxer. Auch anschließend wirkt die Fahrt fast schon unkonventionell. Erinnert der kraftvolle Schub vom Stand weg bei sanfter Auto­matik und ungewöhnlicher Geräuscharmut in der Stadt schon fast an den Stadtbummel mit einem Elektroauto. Will man mehr, klingt der Boxer sonor und sprintet in 8,9 Sekunden auf 100 km/h. Das Automatikgetriebe schaltet dabei auch ohne manuellen Eingriff über die Schaltwippen brav und variabel hinauf.

Bedient man die SI-Taste, kann man den Levorg im S-Modus auch nochmals nachschärfen. Jedes der 170 Pferde präsentiert sich dann hellwach. Dazu passen die exakte Lenkung und vor allem das Fahrwerk. Das mit Einzelradaufhängung, elektronischer Fahrdynamikregelung und aktiver Drehmomentverteilung ausgestattete Allradsystem vermittelt dem Fahrer ein sehr souveränes Fahrgefühl. Durch Kurvenradien aller Art zieht der wendig wirkende Levorg wie auf Schienen. Auch bei Nässe vermittelt der sportliche Kombi jene Traktion, die eben nur Allradantrieb schafft. Die Abstimmung kennt nur einen Schwachpunkt: Auf nacheinanderfolgenden Unebenheiten schaukelt sich der Vorderwagen leicht auf. Weitere Klarstellung: Der neue Turbo-Boxer ist eine herrliche Maschine mit dem Bums eines Diesel – aber eben nicht mit dessen Sparsamkeit. Zwischen sieben und neun Liter sind für das samtige Fahrerlebnis einzukalkulieren. In der Praxis weniger als in vielen vergleichbaren Benzinern übrigens.

Sonst alles bestens im wahrscheinlich besten Subaru, der je gebaut wurde. Hier macht Individualismus Spaß: Schön eigenständig, aber ohne Macken. So präsentiert sich der Levorg als Vollwert-Allrad-Kombi, der mit technischer Finesse begeistert und vergleichbare Konkurrenzprodukte teils um bis zu 10.000 Euro unterbietet. Auch unter den Subarus ist er das Schnäppchen der Modellpalette. Wer fünf statt drei Jahre Garantie möchte, zahlt 599 Euro. Bekannt zuverlässig sind Subarus aber auch so.