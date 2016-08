Barcelona – Jahrelang verantwortete Seat im VW-Verbund Sorgenfalten – die spanische Tochtermarke hatte immerzu mit roten Zahlen zu kämpfen, das Modellangebot hinkte der Nachfrage oft hinterher. Spätestens seit Wirksamwerden der konzernübergreifenden Produktionstechnik MQB (modularer Querbaukasten) geht es Seat aber besser. Die neue Fahrzeugarchitektur ermöglichte es den Katalanen, ein attraktives Angebot im Kompaktwagensegment zu schaffen. Der aktuell angebotene Leon ist mitsamt seinen Derivaten nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein durchschlagender Erfolg.

Den erhofft sich der Hersteller nun von einem völlig neuen, vorgängerlosen Fahrzeug. Was SUV betrifft, musste Seat bis dato anderen Herstellern und konzerninternen Rivalen den Vortritt lassen. Der Tiguan von Volkswagen ist zum Beispiel schon in der zweiten Generation am Markt. Immerhin: Genau an diesem Erfolgsauto orientiert sich der Ateca, denn die MQB-Basis teilen sich beide. Allerdings muss der Ateca doch etwas kürzertreten – in puncto Fahrzeuglänge: Mit 4,36 Metern Länge unterbietet der Ateca den Tiguan geringfügig – damit kommen sich die beiden Modelle nicht so sehr in die Quere. Aber das ist ohnehin nicht zu befürchten, da sich der Ateca optisch deutlich vom Cousin unterscheidet und vielmehr die sehr eigenständige Formensprache von Seat übernimmt.

Entsprechend scharf geschnitten sind die Frontscheinwerfer, entsprechend schlank fällt der Kühlergrill aus, entsprechend kräftig sind die Radhäuser ausgestellt. Eine Hervorhebung verdienen außerdem die exponierten Seitenschweller und der Hauch von Coupé, was die abfallende Dachlinie anbelangt.

Während sich der Ateca bezüglich seines Designs im Konzern abhebt, gilt dies keinesfalls für das Motorenportfolio: Vortriebsaufgaben richten sich an konventionelle Verbrenner, von alternativen Aggregaten gibt es vorerst keine Spur: Sechs Triebwerke stehen im Aufgebot, allesamt sind sie aufgeladen und mit einer Ausnahme Vierzylinder. Die Rolle des Basismotors übernimmt der noch recht frische Dreizylinder-Turbobenziner mit 115 PS. Verbunden mit einem Vorderradantrieb beschleunigt der Einliter-Ottomotor in 10,5 Sekunden von null auf 100 km/h und benötigt am Prüfstand 5,2 Liter Treibstoff je 100 Kilometer (CO2-Emissionen: 121 g/km). Ihm zur Seite steht ein 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 150 PS, der sich mit Handschalter oder Doppelkupplung verbündet, außerdem auf Wunsch auch mit dem Allradsystem 4Drive. Der Verbrauch bewegt sich zwischen 5,4 und 6,2 Litern Treibstoff je 100 Kilometer.

Nicht zu kurz kommen die Selbstzünder beim Ateca: Ein 1,6-Liter-Diesel leistet 115 PS und stemmt ab 1500 Umdrehungen 250 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ihm zur Seite stehen zwei Zweiliter-Aggregate mit 150 und 190 PS. Den Top-Diesel gibt es nur mit 4Drive und DSG, die 150-PS-Variante lässt sich entweder mit DSG oder mit 4Drive verknüpfen. Die Turbodiesel verbrauchen je nach Ausführung zwischen 4,3 und 5,0 Liter Kraftstoff je 100 Kilometer, die CO2-Werte bewegen sich zwischen 112 und 131 g/km.

Den Ateca kann der künftige Käufer mit einer Vielzahl von technischen Feinheiten bestücken, darunter Voll-LED-Scheinwerfer, Abstandsregeltempomat (ACC), elektrische Heckklappe, Stauassistent, vier Umgebungskameras und der neuesten Generation der Easy-Connect-Infotainmentsysteme sowie der Konnektivitätshilfe Seat Full Link.

Der Ateca stellt sich mit drei Ausstattungslinien in die Auslage, wobei die Basisausführung Reference bereits mit einer Klimaanlage und einem 12,7-cm-Bildschirm für das Entertainmentsystem bestückt ist. Style kann mit Alufelgen und Parksensoren aufwarten, Xcellence mit Voll-LED-Scheinwerfern, 18-Zöllern und Rückfahrkamera. Ab 19.990 Euro steht der Ateca in der Preisliste. (hösch)