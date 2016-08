Von Lukas Letzner

Innsbruck – Es ist bereits mehr als 20 Jahre her, dass Mercedes seinen Kunden und den Mitbewerbern die erste M-Klasse präsentierte. Verständlich, werden viele sagen. Doch zu dieser Zeit ging es eigentlich nur darum, einen Hauch von Oberklasse auf großen Rädern zu präsentieren. Die Bezeichnung „SUV“ war damals nämlich höchstens in Fachkreisen bekannt. Seither manifestierte sich die M-Klasse, nicht zuletzt dank des Booms solcher Grenzgänger, zu einem fixen Stern bei den Stuttgartern.

Allerdings ergab sich mit den Jahren dann doch ein Problem: die Nomenklatur. Diesen Missstand hat man inzwischen auch korrigiert und der M-Klasse kurzerhand ein „GL“ für Gelände und ein „E“ für die Größenzuordnung spendiert. Neben dem neuen Namensschild bekam der Grenzgänger mit Stern auch ein Facelift verpasst, und das durften wir kürzlich zu einem Test begrüßen.

Vor allem die neue Front sorgt dafür, dass der GLE jetzt perfekt zum Rest der Flotte passt. Die zwei kecken Längsfalten in der Motorhaube vermitteln einem auf äußerst subtile Art und Weise, dass unser hochbeiniger Luxusliner über eine besonders dicke Hose verfügt, und die neu gezeichneten Heckleuchten sorgen für einen gekonnten Abschluss. Zwar sind es nur Kleinigkeiten, die verändert wurden, doch diese dezenten Retuschen sorgen für frischen Wind, der notwendig ist, um den GLE konkurrenzfähig zu machen.

Der Innenraum ist mindestens ebenso beeindruckend wie der Auftritt des GLE, und das AMG-Paket, über das unser Testwagen verfügte, tut sein Übriges. Sportlich gestaltete Armaturen, Alu-Dekor und Leder, wohin das Auge reicht, sowie ein zentral platziertes Display sorgen für eine luxuriöse und zugleich sportliche Note. Das System lässt sich, dank bekanntem Dreh-drück-Schalter auch kinderleicht bedienen.

Wer in unserem GLE sitzt, der kann sich sicher nicht über Platzmangel beklagen. Passagiere reisen vorne wie hinten äußerst bequem und für die nötigen Utensilien sollte dank 650 Litern Stauraum (2010 Liter bei umgelegter zweiter Reihe) ausreichend Stauraum vorhanden sein.

Das wahre Highlight in unserem geländegängigen Stern war aber der Antrieb. Das Kürzel 350 d signalisiert uns bereits, dass hier der 3-Liter-6-Zylinder-Diesel sein Tagwerk verrichtet. Seine 258 PS und sein maximales Drehmoment von 620 Newtonmetern, welches übrigens schon ab 1650 U/min anliegt, sind ideal, um den doch 2,2 Tonnen schweren Stern in Bewegung zu setzen. Zudem sorgt die 4-Matic für optimale Traktion, sodass der Koloss in 7,0 Sekunden von 0 auf Tempo 100 katapultiert wird. Wem die Standardein­stellung nicht sportlich genug ist, der kann die hervorragend abgestimmte 9-Stufen-Automatik, das Fahrwerk und die Lenkung mittels Dynamic-Select-Schalter nachwürzen. Ein Glanzlicht stellt auch die optionale Airmatic-Luftfederung dar. Sie passt sich dem gewählten Fahrmodus perfekt an, federt Unebenheiten gekonnt weg und lässt die 4,9 Meter lange, hochbeinige E-Klasse derart flink ums Eck zirkeln, dass man denkt, man hätte in einer A-Klasse Platz genommen.

Dass der GLE bei einer solchen Gangart kein Kostverächter ist, liegt auf der Hand. 8,7 Liter genehmigte sich der Sternenkreuzer in unserem 14-tägigen Test im Schnitt. In Anbetracht seines stolzen Gewichts geht das aber durchaus in Ordnung. Das alles hat leider auch seinen Preis. Zwar blieben bei unserem Testwagen keine Wünsche offen, mit knapp 100.000 Euro ist der 350 d GLE 4-Matic aber auch kein Schnäppchen.