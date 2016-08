Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Frische Milliarden aus China und schwedische Spitzeningenieure, die nach der Ford-Ära nun endlich wieder tun können, wie sie wollen: Keine Frage – Volvo ist nicht nur absatzmäßig steil im Aufwind. Auch technisch zeigt der Premium-Hersteller aus dem hohen Norden, dass man mitten in der Weltspitze fährt. Als erstes Demonstrationsobjekt für die kommende Volvo-Modellgeneration dient das rund­erneuerte Top-SUV XC90. Sein Design und die edl­e Innenanmutung hebt den Schweden nun jedoch endgültig aus der Ecke des einst oft schrulligen Langzeitautos hin zu einer designorienten Variante von individuellem Luxus.

So präsentiert sich der Innenraum des Fünf-Meter-SUV als reine Pracht. Viel Liebe zum Detail ist spürbar. Die Sitze gehören in Volvos ohnehin schon seit Jahren zu den besten auf dem Markt. Etlich­e Detaillösungen von den perfekt einrastenden Gurten bishin zu optimal integrierten Kindersitzen runden die Funktionalität der Schweden-Mobile ab. Das Tablet-artige Bedienelement inmitten des Armaturenbretts benötigt da schon etwas Eingewöhnung. Letztendlich hat es Volvo aber geschafft, unzählige Funktionen über den Berührungsbildschirm logisch zu steuern. Kurzum: Wer ein iPad bedienen kann, beherrscht auch ein Hightech-Mobil wie den XC90 schon kurz nach dem ersten Kennenlernen.

Erst in Fahrt, räumt der Neue mit Erinnerungen an den Vorgänger auf. Die Luftfederung verleiht dem SUV in seinen verschiedenen Fahrmodus-Einstellung mehrer­e Charakter: von sanft wogend bis sportlich souverän. Das führt schon ein in die Hybrid-Antriebseinheit des T8. Mit ihm hat Volvo einen Plug-in-Hybrid modernster Prägung auf die 19-Zoll-Räder gestellt. Ein austrainierter 320-PS-Vierzylinder-Benziner (Kompressor, Turbo) ist an einen 87 PS leistenden Elektro­motor gekoppelt. 640 Newtonmeter stehen über die perfekt agierende Achtgang-Automatik an. Das ergibt im Hybrid-Modus einen herrlichen Fahrfluss – souverän, druckvoll und leise. Der Power-Modus beschleunigt 2,3 Tonnen schließlich in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und lässt auf deutschen Auto­bahnen Verfolger klein im Rück­spiegel verschwinden. Leider nicht allzu lange. Denn bald ist bei forcierter Fahrt die Batterie aufgebracht – also Save-Modus, um wieder etwas aufzuladen.

Hing der T8 darauf an der Steckdose, reichte die Batterie im TT-Test über 35 Kilo­meter für rein elektrische Fahrt. Die war teils flott, aber immer emissions- und lautlos. Faszinierend. Die verfügbare Strecke dürfte den meisten Pendlern für den täglichen Weg reichen. Genießt man den T8 als Hybrid, nippt der Riese 8,4 Liter Super auf 100 Kilometern. Wer den T8 auf den Kletterpfad schickt, wählt den AWD-Modus und erlebt, wie sich die Karosserie erst automatisch in die Höhe fährt. Danach gibt es für den Volvo kein Halten mehr.

Es ist aber letztlich dieses Strom-Mirakel rein elektrischer Fortbewegung mitsamt seiner weißen Emissionsweste, das einen den täglichen Mehraufwand im Umgang mit dem Hybrid im Vergleich zum ausgewogenen 225-PS-Diesel in Kauf nehmen lässt.

Auch der Finanzminister könnte eine Motivation für den zukunftsweisenden T8 darstellen. So fallen für den Emissionszwerg null Prozent NoVA an, was einen vor Ausstattung strotzenden „Inscription“ für 82.220 Euro geradezu zum Schnäppchen für Betuchte macht. (Diesel 72.052 Euro, 320-PS-T6 aber 83.954 Euro).

In einem der sichersten Autos der Welt sitzt man sowieso. Die Funktion aller Assistenzsysteme bis hin zum autonomen Mitrollen im Stau ist schlicht beeindruckend.