Reith bei Seefeld – Das Model S von Tesla ist momentan wahrscheinlich der Inbegriff des modernen Automobils. Wenn man in der glücklichen Situation ist, so ein Fahrzeug testen zu dürfen, dann wird einem das sehr schnell klar. In unserem Fall war das schon beim Abladen vom Trailer der Fall, als die Leute stehen blieben, ihre Mobiltelefone zückten und drauflosknipsten, als sich die Plane lichtete. Wenn man dann das erste Mal hinter dem Steuer sitzen darf, dann ist man nur davon beeindruckt, wie anders ein Auto eigentlich sein kann.

Die Mittelkonsole wird von einem 17-Zoll großen Touchscreen dominiert, welches sämtliche weiteren Bedien­elemente überflüssig werden lässt. Sogar das Schiebedach lässt sich quasi mittels I-Pad auf den Millimeter genau steuern. Der größte Vorteil dabei: Technikverliebten Insassen wird dank LTE-Verbindung, diverser Apps und Browser auch im Stau nicht langweilig. Man hat das Gefühl, stundenlang mit seinen Fingern über das Glas streichen zu können und dabei ständig neue Dinge zu entdecken – allen voran der Fahrmodus „insane“.

Also rein damit und los geht’s! Wo ist hier eigentlich der Start-Knopf? Fehlanzeige. Im Tesla heißt es einfach nur: Gang rein und rauf aufs Pedal. Dass Elektroautos völlig lautlos vom Hof gleiten, sind wir mittlerweile eigentlich gewohnt und auch das sofort anliegende Drehmoment versetzt uns normalerweise keinen Adrenalin-Stoß mehr. Doch im Tesla ist alles ein wenig anders. 772 PS (510 PS vorne und 262 PS an der Hinterachse) und unglaubliche 967 Newtonmeter Drehmoment. Das verrät uns ein kurzer Blick in die technischen Daten. Allerdings fehlt einem in der Regel die Vorstellungskraft dafür, was dieses Zahlenwerk in der Realität bewirken kann. Es dauert allerdings keine 10 Minuten und schon wird der erste Golf-GTI auf uns aufmerksam und wir auf ihn.

Als die Ampel auf Grün wechselte, erwachte der Spieltrieb und wir latschten aufs rechte Pedal. Der Tesla presst uns derart vehement in die Sitze, dass wir uns eigentlich nur noch am Lenkrad festkrallen können und als wir uns ein paar Sekunden später wieder gesammelt hatten, zeigte der Tacho knapp 90 km/h an. Ein wenig zu schnell, also ab auf das zweite Pedal und schon hingen wir in den Seilen. So beeindruckend die Leistung auch ist, noch viel beeindruckender fanden wir die Tatsache, dass diese Leistung völlig lautlos entfaltet werden kann. Die Stadt ist also nicht unbedingt die geeignete Spielwiese für dieses Geschoss – und obwohl uns auf der Autobahn auch der IGL-Riegel erwartet, fühlen wir uns dort besser aufgehoben.

Dort lässt sich das Spiel, das wir schon mit dem GTI spielen durften, beliebig oft wiederholen. Man kann sich gar nicht vorstellen, für wie viele unser roter Tesla Model S ein ebenso rotes Tuch zu sein scheint.

Sobald man sich an die Fahrdynamischen Wunder gewöhnt hat, die der p90D vollbringen kann, treten aber andere Dinge in den Vordergrund. Beispielsweise stellt man fest, dass eine tatsächliche Reichweite von 330 Kilometern vollkommen ausreicht, um den Alltag zu bewältigen. Man stellt fest, wie viele Ladestationen eigentlich existieren – und das, obwohl die Infrastruktur bei uns immer noch zu wünschen übrig lässt. Und man stellt fest, dass sich eine Starkstromsteckdose zu Hause wirklich auszahlt. Wenn die Zukunft der Elektromobilität so aussieht, dann soll sie nur kommen. (luc)