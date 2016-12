Von Lukas Letzner

Innsbruck – Suzuki verpasst seinem kompakten Grenzgänger, dem SX4 S-Cross, für heuer eine dezente Komfort-Kur in Form einer neuen Automatik. Sie soll bei den Diesel-Motorisierungen für noch schnellere und sanftere Gangwechsel sorgen. Wir haben das neue Duo aus 120-PS-Selbstzünder und 6-Gang-Doppelkupplung kürzlich unter die Lupe genommen.

Von außen sieht man unserem S-Cross die Veränderungen natürlich nicht an. Er erinnert in Form und Proportion stark an den Nissan Qashqai, auf den er es in erster Linie abgesehen hat. Der Innenraum macht einen sehr hochwertigen Eindruck, die Armaturen sind klar gezeichnet und äußerst übersichtlich angeordnet. Schlüssel, Geldtasche und Mobiltelefon lassen sich in den zahlreichen Ablagen und Staufächern problemlos unterbringen und als auch 1,90 Meter großer Fahrer fühlt man sich nicht eingeengt. Selbst auf den hinteren Reihen sitzt man bequem und übersteht auch längere Strecken problemlos. Der Stauraum von 430 Litern sollte für jede Shopping-Tour ausreichen – und wer doch einmal mehr zu transportieren hat, kann die zweite Sitzreihe problemlos umklappen. Dann stehen maximal 1269 Liter zur Verfügung.

Das Herzstück unseres S-Cross bildet aber die erwähnte Motor-Getriebe-Kombination. Der 1,6-Liter große Diesel leistet 120 PS und schickt maximal 320 Nm an die vier Räder. Während sich der Vorgänger mit seinem CVT-Getriebe speziell bei langen Bergfahrten schwergetan hat, wechselt die neue Doppelkupplung die Gänge blitzschnell und ohne Zugkraftunterbrechung. Besonders hohe Effizienz bringt beim Doppelkupplungsgetriebe (TCSS – Twin Clutch System by Suzuki) ein Stellmotor, für den der Hydraulikdruck elektrisch und nicht mechanisch aufgebaut wird. Die schnellen und lückenlosen Übergänge zwischen den einzelnen Stufen führen dazu, dass der Druck im Turbolader stets optimal erhalten bleibt. Dadurch verbessert sich das Beschleunigungsgefühl im Suzuki SX4 S-Cross mit TCSS. So schafft er den Sprint auf Tempo 100 in 13 Sekunden (bisher 13,5 Sekunden).

Auch einem Abstecher ins Gelände steht dank des intelligenten Allgrip Allradantriebs nichts im Wege, zumal TCSS das hohe Drehmoment des 1,6-Liter-Turbodiesels besonders verlustarm überträgt. Die vier Fahrmodi „Auto“, „Snow“, „Sport“ und „Lock“ sorgen dafür, dass der Crossover unterschiedlichste Fahrbahnuntergründe und Fahrsituationen souverän bewältigt und somit stets optimalen Vortrieb bietet.

Wer sich für das neue Duo interessiert sollte mindestens 25.490 Euro auf der Seite haben. Der von uns getestete S-Cross in der flash-Ausstattung kostet dann mindestens 29.490 Euro.