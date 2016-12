Von Markus Höscheler

Caorle – Ein wenig gescholten und doch viel bewundert hat die Konkurrenz Volkswagen, als die Unternehmensgruppe vor neun Jahren das kompakte Sport Utility Vehicle Tiguan auf den Markt brachte. Ein Franzose verstieg sich sogar zur wenig wohlmeinenden Äußerung „Golf Plus Plus“. Auch wenn das Design des Tiguan alles andere als mutig war, fand er eine rasch wachsende Fangemeinde, mehr als 2,6 Millionen Kunden unterschrieben einen entsprechenden Kaufvertrag.

Seit diesem Frühjahr befindet sich der Nachfolger im Handel – und es spricht viel für seine Anschaffung: Zum Ersten hebt er sich in puncto Formensprache wohltuend vom Vorgänger ab, übernimmt im Großen und Ganzen das nüchterne, erfrischend klare Design neuester VW-Baureihen. Zum Zweiten verwendet das Modell neueste Konzerntechnik – worauf der Vorgänger noch verzichten musste. So kamen wir im Testwagen in den Genuss des optional erhältlichen digitalen Instrumentariums namens Active Info Display (31,2 cm Bildschirmdiagonale). Dieses lässt sich in vielerlei Hinsicht frei konfigurieren, der Nutzer darf wählen zwischen diversen Anzeigen-Typen und dem Fokus auf die hochaufgelöst dargestellte und kontrastreiche Navigationskarte. Diese und zahlreiche Bordcomputer-Daten sind via Tastendruck abrufbar, wobei die Tastenvielfalt auf dem Multifunktionslenkrad Geschmackssache sind.

Da wir hiermit schon beim Volant sind: Die Lenkung arbeitet präzise und mit wenig Widerstand, geradezu harmonisch vollzieht der komfortabel abgestimmte Tiguan Richtungswechsel. Für Traktionsreserven bürgt der 4Motion-Allradantrieb, für einen Komfortzuwachs sorgt in den meisten Fällen die sieben Stufen zählende Doppelkupplung DSG. Die ist allenfalls etwas zäh beim Aktivieren des Rückwärtsganges und beim Anfahren, ansonsten empfiehlt sich der Sportmodus für das Befahren von Alpinpässen. Auch wenn das Modell fast 1,7 Tonnen Eigengewicht mit sich bringt, liefert der Zweiliter-Turbodiesel die erforderliche Leichtigkeit für anspruchsvolle Bergtouren. Mit einem Nenndrehmoment von 340 Newtonmetern kann der 150 PS starke Selbstzünder bereits ab 1750 Umdrehungen/Minute aus dem Vollen schöpfen, darf mit gehobener Laufkultur und mit zurückhaltendem Spritkonsum (6,8 l/100 km) bei vollgepacktem Fahrzeug überzeugen. Annehmlichkeiten, die der Sicherheit und dem Komfort zugutekommen, gibt es nicht zu knapp: Mit dem Cargo-Paket (1421,13 Euro extra) eröffnen sich eine Lade-Optimierung dank variablem Gepäckraumboden und eine Verbesserung des Rangierens infolge einer Rückfahrkamera. Das Sky-Paket (1548,13 Euro)verantwortet eine Erhöhung der Lichtausbeute mit einem Panorama-Ausstell-/Schiebedach, das Premiumpaket (1637,03 Euro) bringt die Vorzüge eines Abstandsregeltempomaten in Verbindung mit dem Discover-Media-Navigationssystem zur Geltung. Davon konnte man im Vorgänger noch träumen, die Verwirklichung schlägt sich jedoch im Preisgefüge nieder: Der Testwagen kostet 50.524,76 Euro.