Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Der Fiat 500 ist mit eineinhalb Millionen Exemplaren ein Riesenerfolg und Begründer einer Modellfamilie. Die jüngste Überarbeitung hat den kultigen Publikumsliebling reifen lassen wie guten Wein. Nichts hat der Cinquecento von seiner Schönheit und Drolligkeit eingebüßt, dafür beim Infotainment einen großen Sprung in die Gegenwart gemacht. Dazu gibt es nun auch ein praktisches Handschuhfach. Alle Motoren erfüllen jetzt die Euro-6-Norm, ein paar optische Details – das war’s.

Zum TT-Test rollte diesmal ein 500C, also das entzückende Cabrio. Von außen sieht der Italiener weniger nach Kleinwagen als nach kleiner automobiler Kostbarkeit aus. Ein Verdienst der Detailverliebtheit, der Karosseriequalität und vor allem des hochwertigen Stoffverdecks.

Bestellt man seinen 500C auch noch in strahlendem „Sole Gelb“, hört die Sonne nie mehr auf zu scheinen. Die Farbenpracht setzt sich nämlich am Armaturenbrett fort und bettet den Multimedia-Schirm sowie das Zentralinstrument geschmackvoll ein. Dann Hände an den Dachhimmel und das Stoffverdeck öffnen. Leise surrt es in mehreren Stufen nach hinten bis zum Kofferraumdeckel. Seitenfenster auf – mehr Cabrio braucht kein Mensch!

In der dem 500 eigenen Sitzposition lümmelt man mit einem Lächeln in den Sitzen und bedient den hoch platzierten Schaltknüppel fast wie einen Joystick. Wer dies mit dem Klang und der Spontanität einer Vespa unterlegen will, wähle Fiats preisgekrönten Zweizylinder mit 85 oder 105 PS. Im Testwagen schnurrte jedoch der 69-PS-Vierzylinder. Fazit nach 14 Tagen: Mehr braucht’s im 500 nicht, zumal dieser Motor Laufkultur mit etwas Temperament und dem Einstiegspreis kombiniert. Akzeptabler Praxisverbrauch: 6,7 Liter.

Vielmehr erstaunte wieder einmal, wie wenig Cabriogenuss mit hohen PS-Zahlen zu tun hat. Ganz andere Dinge zählen – manchmal auch, dass Passanten den wendigen Italiener mit erhobenem Daumen empfangen.

Erfreulich, dass auch die praktischen Qualitäten des 500C nicht enttäuschen. So ist es auch Erwachsenen möglich, auf der hinteren Sitzreihe kurz in Würde mitzufahren. Der Kofferraum ist zwar mit 182 Litern nicht üppig, aber über umlegbare Sitze erweiterbar. Zuletzt ist das Verdeck mit einer beheizbaren Glasheckscheibe ausgestattet, auch dessen Seitenscheiben sind beheizt. Ab 15.600 Euro geht’s los. Wenn’s irgendwie geht, sollte die Entscheidung beim 500 klar sein. Nirgendwo sonst sind 2800 Euro Aufpreis für ein Cabrio mit so viel Freude verbunden.