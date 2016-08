Von Lukas Letzner

Sellrain – Kennen sie den Suzuki Baleno noch? Schon vor über 20 Jahren rollte dieser Kleinwagen des japanischen Automobilherstellers über unsere Straßen und versuchte Ford Fiesta, Polo und Co. das Fürchten zu lehren. Damals fristete er allerdings eher das Dasein einer grauen Maus und so war es nicht verwunderlich, dass die Japaner das Modell nur sechs Jahre nach seiner Einführung im Jahr 1995, wieder einstellten.

Heute, knapp 15 Jahre später, gibt es wieder einen Suzuki Baleno und er verfolgt genau das gleiche Ziel wie damals. Abgesehen vom Namen ist allerdings alles neu was unser feuerroter Baleno, den wir natürlich umgehend zum Test aufgefordert haben, in die Sonne hält.

Auf wilde Experimente lässt sich Suzuki zwar auch heute nicht ein, dennoch schafften es die Designer, ihm eine eigenständige Note zu verleihen. Das Äußere finden wir jedenfalls sehr gefällig und mit seiner inzwischen auf fast vier Metern angewachsenen Länge, reiht auch er sich wieder über seinem kleinen Bruder, dem Suzuki Swift, ein. Apropos Größe: Über Platzmangel kann man sich im Baleno nicht beschweren. Selbst auf der hinteren Bank findet man als groß gewachsener Insasse das Auskommen, und mit seinen 355 Litern Kofferraum spielt er fast schon eine Liga höher mit. Wem das nicht reicht, der kann den Stauraum auf maximal 1085 Liter ausbauen.

Aber zurück zum Innenraum: Die Armaturen fallen typisch für Suzuki aus, sind klar gezeichnet und gut ablesbar. Die Anordnung der Bedienelemente erscheint äußerst logisch und die wichtigsten Funktionen wie Freisprecheinrichtung, Radio oder Tempomat lassen sich über das Multifunktionslenkrad äußerst einfach bedienen. In der von uns getesteten Flash-Ausstattung bildet ein farbiges LCD-Display das Herzstück des Armaturenbretts. Auf ihm lassen sich neben Telefondaten, Navigation oder Medien auch Grafiken über Drehmoment, Leistung sowie Quer- und Längsbeschleunigung abrufen.

Apropos Beschleunigung. Kommen wir zum Wesentlichen: dem 1-Liter-Benziner der hinter dem schicken Kühler sein Tagwerk verrichtete. Per Knopfdruck erweckt man das Aggregat zum Leben. 112 PS presst der Turbo-Zwerg aus seinen drei Brennkammern und die 170 Nm, die der Kleine auf die Kurbelwelle wuchtet, können sich durchaus sehen lassen. Vor allem wenn man bedenkt, dass der Baleno lediglich 980 Kilo auf die Waage bringt. Diese Kombination verleiht dem Kleinen fast schon Sprinter-Qualitäten. In nur 11 Sekunden wuchtet der Lauf-Liter den Baleno auf Tempo 100. Die Klangliche Untermalung kann sich auch hören lassen. Mit herrlich kehligem Dreizylinder-Knurren geht der Turbo-Benziner ans Werk.

Das Fahrwerk des Baleno ist allerdings eher auf Komfort ausgelegt. Selbst die fiesesten Querrillen haben keine Chance, auf die Bandscheiben der Insassen Einfluss zu nehmen und der Abrollkomfort kann sich sehen lassen. Das, und die etwas synthetisch anmutende elektrische Servolenkung passen allerdings nicht so perfekt zu der doch sportlichen Gangart des Booster-Jets.

So energisch sich der Booster-Jet auch in Szene setzt, so zurückhaltend gibt er sich an der Zapfsäule: Mit 5,8 Litern lagen wir zwar fast einen ganzen Liter über der Werksangabe, wir haben den kernigen Klang aber bis zur letzten Oktave ausgekostet.

Zu haben ist Suzukis neuer bereits ab 13.690 Euro, die von uns getestete Flash-Ausstattung schlägt dann mit mindestens 18.290 Euro zu Buche.