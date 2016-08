Von Markus Höscheler

Scharnitz – Für die Augen, für die Ohren und für den Magen – das M2 Coupé von BMW beschäftigt die menschlichen Organe über Gebühr: Allein die Form, ein zweitüriges Coupé mit kurzem Heck, versehen mit kompakten Dimensionen, weitet die Pupillen; dann haben sich die Ingenieure durchgesetzt, im Vorderwagen einen aufgeladenen Sechszylinder-Turbobenziner unterzubringen, der mit satten Klängen das Trommelfell über die Maßen zum Vibrieren bringt. Verknüpft mit einer schlagkräftigen Siebengang-Doppelkupplung, einem eher straff ausgelegten Fahrwerk und einem Hinterradantrieb kommt es schließlich auf den Magen an: Hält er den Inhalt, wenn das M2 Coupé sein Versprechen einhält, zügig Kehre um Kehre zu absolvieren?

Ganz so brachial ist das 370 PS starke Kompaktmodell von BMW zwar nicht ausgelegt, aber allzu viel hält es nicht von Kompromissen: Im Zweifelsfall geht es rasant nach vorn, Veränderungen der Gaspedalstellung münden prompt in einer Reaktion des Motors, des Getriebes und vor allem der Hinterachse. Da nur sie angetrieben wird, sind keine störenden Antriebs-Einflüsse auf das Lenkrad zu vernehmen – das Volant spendiert allerdings ausreichend Rückmeldung vom Straßenbestand. Direkt und präzise nehmen die Vorderräder Lenkbefehle entgegen, in dieser Hinsicht liefert BMW einmal mehr eine Kostprobe des hauseigenen Ingenieur-Könnens. Diese schlägt sich erwartungsgemäß zusätzlich im neuen Sechszylinder-Benziner nieder, in Reihe gebaut. Das Aggregat kann dank ausgefeilter Beatmungshilfe 465 Newtonmeter maximales Drehmoment stemmen, per Overboost kurzzeitig sogar 500 Newtonmeter. Das Kraftangebot liegt schon ab 1400 Umdrehungen/Minute an, also quasi im Drehzahlkeller. In Verbindung mit der schon erwähnten Doppelkupplung, die pfiffig agiert, kann der M2 in 4,3 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen, bis 250 km/h (oder gar 270 dank Freischaltung) will der Ottomotor geprüft werden. Dieses Tempo erreicht das kompakte Coupé ohne Umschweife. Bei dieser Geschwindigkeit empfiehlt sich aber ein starker Griff und eine erhöhte Aufmerksamkeit, denn Fahrbahnunebenheiten kommen dann recht ungefiltert durch.

Trotz seiner Stürmer- und Wedelqualitäten beherrscht das M2 Coupé wie sein Vorgänger, das 1er M Coupé, auch ein paar Komfortdisziplinen. Die serienmäßig eingebauten M-Sportsitze nehmen die beiden vorderen Insassen passgenau auf, die hintere Sitzreihe ist normalgroßen Erwachsenen eher nicht zuzumuten. Auch das optional erhältlich Navigationssystem Professional, Teil des Pakets Business Plus, bleibt unbestrittenerweise ein empfehlenswerter Bestandteil eines jeden BMW, auch eines besonders sportlichen Modells. Das Soundsystem von Harman Kardon (680 Euro netto extra) konkurriert in Qualität mit dem Schall des Benzinmotors, die Doppelkupplung schlägt mit 3280 Euro zu Buche, während ein Sechsgang-Handschalter ab Werk eingebaut wird.

Samt Sonderausstattung verlangt BMW für das M2 Coupé 76.625 Euro. Hiermit sind wir wieder bei den Organen: Der Preis muss erst einmal verdaut werden.