Von Markus Höscheler

Ellbögen – Pikantes noch etwas zu verfeinern – das ist die Aufgabe, die die Mercedes-eigene Tuningschmiede AMG stets zu erfüllen hat. Das gelang den Veredlern beim GLE Coupé mit Bravour, obwohl die Ausgangslage keine leichte war: Das SUV-Coupé, ein Ableger der früheren M-Klasse und jetzigen GLE-Klasse, ist bereits ab Werk ein Fall fürs Auge: Ein Hochbau, der sich dennoch duckt, dank einer hinten stark abfallenden Dachlinie. Die Optik verleiht dem Modell damit schon eine betont dynamische Ausstrahlung. Doch für die Tochterfirma mit Sitz in Affalterbach ist das nicht genug, stilistisch gibt es noch Luft nach oben: Das belegen zum Ersten die gewählten 22-Zoll-Leichtmetallfelgen, zum Zweiten beleuchtete Aluminium-Trittbretter, zum Dritten AMG-typisches Zierrat außen wie innen.

Um keinen falschen Verdacht aufkommen zu lassen: Auf Blendwerk allein verlässt sich Mercedes-AMG keineswegs, die erwähnte optische Aufwertung ergänzt lediglich den vielgestaltigen technischen Unterbau. Den führt der Dreiliter-V6-Turbobenziner an, der mit unverkennbaren Klängen, mit gewaltigem Drehmoment (520 Nm ab 1800 Touren) und üppiger Leistung (367 PS) zur Annahme verleiten lässt, 2,2 Tonnen wären der Federgewichtsklasse zuzuordnen. Diesen Gedankengang unterstützt zudem das Wankunterdrückungsprogramm Active Curve System, was eine unerwartet hohe Kurvendynamik zulässt. Mit der Schaltarbeit braucht sich der Fahrer erst gar nicht anzufreunden, die Neunstufenautomatik ist zumeist situationsgerecht eingestellt. Ein Drehregler auf der Mittelkonsole kann abseits davon eine sportlichere Richtung anstelle der komfortablen vorgeben. Auch das Geländeprofil lässt sich einstellen, sollte einmal jenseits des Asphalts der Einsatz des GLE 450 AMG Coupés angebracht sein.

Auf der Straße jedenfalls beherrscht das Modell nicht nur von der Statur her die Umgebung, sondern auch in puncto Längsbeschleunigung. Lediglich 5,7 Sekunden benötigt der flinke Schwabe für den Sprint von null auf 100 km/h, bis 250 km/h wirken sich Gaspedaldruckbewegungen aus. Diese schlagen sich in ihrer Häufung logisch im Verbrauch nieder: Der Bordcomputer zeigt nach Ende des Tests 12,9 Liter an, zeitweise mochte er von der unglücklichen 13 nicht lassen. Die Tankrechnung ist in der Folge keine niedrige, dürfte aber die geringste Sorge sein in Anbetracht eines Wagens, der dank umfassender Sonderausstattung einen Wert von 140.128 Euro repräsentiert. Die Talentevielfalt einerseits und einige technische Besonderheiten andererseits machen den Betrag erklärlich: Panoramaglasdach, Harman-Kardon-Surround-Soundsystem, Fond-Entertainment, Fahrerassistenzpaket Plus – um nur einige Zutaten anzuführen. Auch der Fiskus darf sich pikanterweise freuen: 44.245 Euro gehen auf sein Konto.