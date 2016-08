Von Lukas Letzner

Mieming – Ordentliche Seitenschweller, ein mächtiger Kühlergrill samt Lufteinlass an der Motorhaube und ein dezenter Heckspoiler: Das sind die Zutaten, mit denen Minis hauseigene Tuning-Marke John Cooper Works das neue Cabrio optisch würzt. Abgeschmeckt wird unser Oben-ohne-Sportler mit schicken Flirt-Faktoren im 17-Zoll-Format, chili­roten Rückspiegeln und zwei armdicken Endtöpfen. Auch wenn sein Vorgänger schon einen auf dicke Hose gemacht hat: Wir finden, dass das neue Mini Cabrio noch sportlicher daherkommt.

Als wir den Fahrersitz entern, werden wir von einer ordentlichen Rennschale in die Zange genommen. Die Armaturen fallen, typisch für Mini, äußerst verspielt aus, sind aber dennoch funktional und klar abzulesen. Die Mittelkonsole wird nach wie vor vom zentral sitzenden Display dominiert, welches das Multimediasystem und die Navigation beherbergt und auf Wunsch sogar eine Lichtshow spielt.

Wie es sich für ein Cabrio gehört, ziehen wir als Erstes den Hut. Das gelingt per Knopfdruck in 18 Sekunden (bei Bedarf auch bis 30 km/h). Die nächste Aktion, die wir setzen, profitiert zusätzlich vom Abnehmen der Haube: der Druck auf den Startknopf.

Den quittiert Minis Sahnehäubchen (einen stärkeren bekommt man nämlich nicht) mit einem dumpfen Auspuff-Bollern. Einfach herrlich. Jetzt aber ab auf die Straße.

Schon im Getümmel der Stadt fühlen wir uns schnell wohl. Dank seiner überschaubaren Länge von 3,87 Metern ist der Mini äußerst übersichtlich (zumindest wenn man ihn offen fährt) und lässt sich gekonnt durch die Gassen zirkeln. Der 2-Liter-Turbo hängt äußerst feinfühlig am Gas und schreit förmlich nach Auslauf. Den wollen wir ihm natürlich nicht verwehren und so suchen wir uns eine schöne Bergstraße. Dort können wir dann so richtig den John Cooper raushängen lassen.

Die 231 Pferde und das maximale Drehmoment von 320 Nm katapultieren uns in 6,5 Sekunden auf Tempo 100 und zaubern uns in derselben Zeit ein Lächeln ins Gesicht. Die 6-Gang-Automatik liefert die Gänge blitzschnell und dennoch seidenweich. Das Fahrwerk ist immer noch sehr straff abgestimmt und vermittelt, in Kombination mit der äußerst direkten Lenkung, das altbekannte Gokart-Feeling ab. Egal wie schnell man von einer Kurve in die nächste fliegt: Der Mini scheint förmlich am Asphalt zu kleben und gibt sich so gut wie nie eine Blöße. Außerdem wissen die Brembo-Zangen der Bremsanlage im Notfall, wie man verzögert. Der Spaß hat allerdings auch seinen Preis: 36.650 Euro sind es, die man mindestens über den Ladentisch reichen muss.