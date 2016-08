Von Markus Höscheler

Leutasch – Fast zwei Jahrzehnte lang konnte der Toyota Prius praktisch im Alleingang Hybrid-Interessenten ködern. Zwar gab es immer wieder Konkurrenten, die es mit ihren Versionen einer Kombination von Verbrennungs- und Elektromotoren versucht haben – an den Erfolg der Japaner konnte bisher aber keiner anknüpfen.

Nun eröffnen Hyundai und die Tochtermarke Kia zwei Fronten gegen den Bestseller: Die erstgenannte Marke versucht es mit dem Ioniq, das zweitgenannte Label wirft den Niro ins Gefecht. Beiden gemein ist die neu entwickelte Plattform – und vor allem der Fokus auf den alternativen Antrieb. Beim Niro konzentriert sich Kia heuer zunächst auf ein Hybridangebot. Im Frühjahr 2017 will der Hersteller eine Plug-in-Version nachfolgen lassen, ein Jahr später kommt die Elektrovariante.

Vom Ioniq – und erst recht vom Prius – unterscheidet sich der Niro ganz klar hinsichtlich der gewählten Karosserieform. Eine Art Sport Utility Vehicle mit minimal erhöhter Bodenfreiheit ist zu erkennen; auf einen Allradantrieb brauchen Interessenten aber nicht zu hoffen, Kia beschränkt sich auf eine angetriebene Vorderachse. Um die Kraftzufuhr bemühen sich ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Benzinaggregat und ein Elektromotor. Ihr Zusammenwirken hängt von der Gaspedalstellung, der Wählhebelstellung und dem Ladezustand des Lithium-Ionen-Polymer-Speichers ab. Mal wirken die beiden Triebwerke im Verbund, mal obliegen die Beschleunigungs-Agenden dem Ottomotor allein, mal darf der Niro auf reine Stromzufuhr bauen.

Als Mittler zwischen Vorderachse und Motoren bringt sich ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe ein, was sich in Summe segensreich auswirkt. Die Gangwahl ist zumeist optimal, der Wechsel erfolgt recht komfortabel und dennoch rasch genug, die Kraftentfaltung verläuft harmonisch. Schließlich verdient auch die Laufkultur eine Anerkennung, wie erste gefahrene Kilometer in Tirol und Bayern nahelegen. Die Systemleistung von 141 PS überzeugt, auch das Nenndrehmoment von 265 Newtonmetern (ab 1000 Touren), ebenso der vorläufige Testverbrauch von 4,7 Litern je 100 Kilometer. Am Prüfstand benötigt das Modell zwischen 3,8 und 4,4 Litern Treibstoff, der CO2-Ausstoß bewegt sich in der Folge zwischen 88 und 101 Gramm je Kilometer.

Als Kampfpreis angesichts der innovativen Technik und der Ausstattung ist der Betrag zu sehen, der die Titan-Basis betrifft: Die Händler wollen für den 4,36 Meter langen Wagen wenigstens 26.290 Euro haben, garantieren aber für die Mindestbestückung mit Blue­toot­h, Zweizonen-Klima­automatik, LED-Rückleuchten, Berganfahrassistent, 16-Zoll-Bereifung, Tempomat und einem Spurhalteassistenten. Wer 2200 Euro drauflegt, kann sich mit der Silber-Ausführung über ein Navigationssystem mit Sieben-Zoll-Bildschirm samt Rückfahrkamera, eine Lenkradheizung, Parksensoren hinten, eine Sitzheizung vorne und einen Regensensor freuen. Noch weiter gehen Gold (8-Zoll-Bildschirm, JBL-Soundsystem, Bordcomputer mit LCD-Farbdisplay, ab 32.090 Euro) und Platin (Alupedale, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Panoramaglasdach, 18-Zoll-Räder, Vollledersitze, ab 35.490 Euro). Unabhängig davon wird sich jeder Niro-Käufer glücklich schätzen ob des Radstandes von 2,7 Metern und des Kofferraumes, der zwischen 427 und 1425 Liter offeriert.