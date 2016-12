Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Ein Gespür für Trends und die Bedürfnisse von Autokäufern kann man dem Renault-Nissan-Konzern wahrlich nicht absprechen. So erkannte Renault schon vor Jahren das Potenzial kleinerer SUV und brachte im Frühjahr 2013 den Captur auf den Markt. Die Beigaben entpuppten sich dabei als Erfolgsrezept: 4,1 Meter Länge, große Bodenfreiheit und hohes Sitzen, perfekte Raumausnutzung und ein Design, das wohl direkt aus Paris kommt. Aber: Bewusster Verzicht auf Allradversionen – die Rolle der Bergziege überlässt Renault in diesem Bereich anderen.

Nicht umsonst sieht man den praktischen und geh­steigkantentauglichen Captur ja besonders oft im städtischen Bereich, nicht selten auch in zweifarbiger Lackierung. Zeit also für eine Nobel-­Version des Captur: den Hypnoti­c.

Der verfeinert das Thema Captur nochmals sichtlich und fühlbar. Thema: Cappuccino – ein Farbton, der sich durch die ganze Modellversion zieht. Neben anderen Farben gibt es den Hypnotic so natürlich auch in spezieller Cappucino-Farbe (ein- oder zweifarbig). Dazu glänzen 17-Zoll-Felgen mit metallischen Accessoires um die Wette. Erst innen schlägt aber die große Stunde des feschen Mini-SUV. Dort thronen die Insassen nun nämlich auf adretten Ledersitzen. Die gesamte übrige Innenausstattung ist in Braun- und Schwarztönen darauf abgestimmt – sehr geschmackvoll. Dieses Ambiente hebt den Captur schon in die höhere Segmentklasse.

Beim Fahren bleibt er dann aber wieder ganz der Alte. Ungemein wendig geht es bei perfekter Übersicht durch die Stadt. Der geräumige Kofferraum (377 Liter) kann variabel vergrößert werden. Besonders praktisch: die verschiebbare Rücksitzbank.

Ganz modern zeigt sich Renault auch beim Infotainment. Obwohl wir uns hier eigentlich noch im Kleinwagensegment befinden, hat der Captur bereits ein Multimediagerät mit Navigation und Internetanbindung serienmäßig an Bord. Technologie, die bei manch anderem Hersteller noch in der Mittelklasse für teures Geld zugekauft werden muss. Zum Schluss immer wieder ein Quell der Freude: Renaults 110-PS-Diesel. Spritzig und mit 4,9 Litern knausrig zugleich. Beim Hypnotic-Preis geht’s ab 22.200 Euro los.