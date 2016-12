Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Es gibt Fahrzeuge, die weniger auf den breiten Verkaufserfolg, als auf sportliche Erfolge der Marke ausgerichtet sind. Zu ihnen gehört auch der neue Ford Focus RS. Er stellt schon für sich alleine – obwohl in der Hülle des Verkaufsschlagers Focus – eine technische Leistungsschau des Konzerns dar. Reichte es schon beim Vorgänger mit 305 PS und Vorderradantrieb zum Kult-Racer, wird das neue Modell mit messerscharfen 350 PS und ausgeklügeltem Allrad-Antrieb endgültig zum Imageträger.

Ford weist schon optisch unübersehbar darauf hin: 19-Zoll-Fahrwerk, große Lufteinlässe, die (optionalen) Brembo-Bremssättel in der kühl-schrillen Karosseriefarbe Nitrous-Blau, der riesige Heckflügel und zwei Auspuffrohre in der Größe von Abflussrohren rücken den RS weit weg vom einfachen Kompaktwagen.

Tür auf, rein in superfeine Recaros im Tourenwagen-Design (im Performance Paket um 2800 Euro enthalten), starten und wruuummm. 350 Pferde ziehen wiehernd im Geschirr, Motor und Auspuffanlage verwandeln all dies in ein bassiges Klanggerüst bis man in höhere Drehzahlregionen kommt. Schon bis zum dritten Gang wird klar: Dieser knackige und kurzwegige Sechsgang-Handschalter kommt nicht aus dem Massenregal. Bis man drüber nachgedacht hat, ist man allerdings bereits auf 150 km/h. Kein Wunder in 4,7 Sekunden dampft der RS auf 100 km/h, von 60 auf 100 km/h zieht er in 2,8 Sekunden – noch Fragen? Kraft in allen Lebenslagen also, die der Mustang-Maschine mittels eines Twin-Scroll-Turboladers und größerem Ladeluftkühler abgerungen wurde. Die deutsche Autobahn macht trotzdem nur Spaß, wenn man Fahrer klassischer Sportwagen deprimieren will. Nur die Allerbesten können ab 266 km/h vorbeiziehen.

Da im Focus RS eigentlich ein Rallye-Auto versteckt ist, sind seine Domänen die Landstraße und abgesperrte Kurse. Die TT wählte als Mittelweg die kurvige Bergstraße und bekam schnell Respekt vor einem perfekt ausbalancierten Sportwagen. Der in den Recarositz eingeschweißte Fahrer wird schnell eins mit Lenkung, Gaspedal und Maschine. Desto schneller der RS wird, desto mehr krallt er sich in den Asphalt. Je zügiger man fährt, desto mehr kann man den letztlich hecklastig ausgelegten Allradantrieb spüren und genießen.

Das Bild ist immer dasselbe: Den RS schnell und mit fester Hand in die Kurve, praktisch ohne Lastwechsel ab dem letzten Viertel raus und Vollgas. Dabei bleibt die Kölner Rakete (Werk Saarlouis) beachtlich stabil und verkneift sich auch bei hohen Geschwindigkeiten die Unberechenbarkeit einer Diva.

Trotzdem lässt sich der Focus über vier Einstellungen charakterlich prägen. Normal, Sport, Rennstrecke und Drift stehen zur Auswahl. Maximal 70 Prozent der Kraft gehen an die Hinterachse. Dort kann der Turboschub je nach Lenk- und Gierwinkel bis zu 100 Prozent an das kurvenäussere Rad verteilen. Wer einen Reifenhändler zu seinen besten Freuden zählt, kann den Focus zudem im Drift-Modus auf großen Parkplätzen oder Rennstrecken kreiseln lassen. Bis zu 470 Newtonmeter im Overboost, weiche Dämpfer­einstellung und Kraft an die Hinterachse lassen den RS so zum Konkurrenten des Fünf-Liter-Mustangs werden.

Bei all dem Überschuss und Overboost übt Ford bei seinem Sportler eigentlich nur in einem Punkt Zurückhaltung. Beim Preis: Mit 46.950 Euro liegt der RS nämlich teils 10.000 Euro unter seinen direkten Konkurrenten.