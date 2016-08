Von Reinhard Fellner

Galtür – Es gibt Autos, die erklären sich eigentlich von selbst und eröffnen ihr ganzes Talent doch erst beim längeren Kennenlernen. Im Falle des Nissan X-Trail in nunmehr dritter Generation dauert das Zusammensein im TT-Dauertest nun schon über 7000 Kilometer an.

Zwischenbilanz: Das moderne und so dynamisch aussehende SUV ist kein Blender. Ganz im Gegenteil: bislang null Defekte. Kein ausgebranntes Glühbirnchen, kein Knarzen, kein Lämpchen, das je aufgeleuchtet hat. Dafür überzeugt der 4,6-Meter-Nissan mit einer Vielseitigkeit, die ihresgleichen sucht. Als Erstes ersetzt dieses Auto frühere Großraumkombis. Bis zu 1877 Liter Ladevolumen stehen beim Siebensitzer zur Verfügung. Die Ladefläche lässt 16 Konfigurationen zu. Die dritte Sitzreihe bietet Kleingewachsenen Platz. Benötigt man diese nicht, spart man 799 Euro und erweitert den Laderaum auf immense 1982 Liter. Ein Radstand von über 2,7 Metern sorgt zudem auch auf den vorderen Rängen für wirklich opulente Platzverhältnisse und Entspannung auf den reisetauglichen Komfortsitzen.

Das schafft über Tausende Kilometer auch im Zusammenhang mit der hochaktuellen Multimedia-Ausstattung (verlässliches Navi auch im Ausland, Serie ab Ausstattung „360 Grad“) ein müheloses Fahren. Volle Konzentration auf die Straße – nicht auf das Auto. Trotz seiner schicken Hülle ist der X-Trail auch in der 130-PS-Diesel-Version (TT-Praxisverbrauch bislang 6,7 Liter) kein Fahrzeug, das sich in den Vordergrund spielt. Seinem Lenker in fast jeder Lebenslage nahezu perfekt zu dienen, reicht ihm.

Aber dieser Nissan kann auch anders. Im Silvretta-Gebiet testeten wir auf wirklich steilen Schotter- und Almstraßen die Geländetauglichkeit und waren über die büffelartige Steigfähigkeit des X-Trail wirklich überrascht. Vor allem in der 4x4-Stellung „Lock“ gibt es bei permanentem Antrieb kein Halten, die Berganfahrhilfe verhindert ein Zurückrollen.

Da freuen wir uns auf die nächsten tausend Kilometer und öffnen schon mal das riesige, aber dennoch zugfreie Glas-Panoramadach.