Innsbruck – Seit fast sechs Jahren rollt die Van-Version des Hyundai i20, der ix20, über unsere Straßen, hat in all der Zeit relativ wenig Staub angesetzt und wirkte immer taufrisch. Dennoch haben sich die Koreaner gedacht, dass es nun an der Zeit ist, dem kleinen Raumwunder ein Update zu spendieren, in dem wir kürzlich für einen Test Platz nahmen. Von außen gibt sich der Neue vor allem dank des überarbeiteten Kühlergrills zu erkennen. Die hexagonal gezeichnete Front kommt nun ohne Mittelsteg aus und gliedert sich perfekt in das neue Markengesicht ein. Die neu gezeichneten Scheinwerfer reichen fast bis in die Mitte der Kotflügel und am Heck sorgen neue Leuchten und eine überarbeitete Schürze für den perfekten Abschluss. Im Innenraum empfängt uns ein neu gestaltetes Cockpit. Zwar hatte man schon im Vorgänger keinen Grund zum Raunzen gefunden, der Neue kann’s dann aber doch einen Tick besser. Die Armaturen sind äußerst übersichtlich, das Lenkrad wirkt nicht mehr so überladen und die Mittelkonsole wirkt aufgeräumter als früher. Unter der Haube unseres weißen ix20 verrichtete der 90 PS starke 1,4-Liter-Benziner sein Tagwerk. Zwar macht der Vierzylinder aus dem ix20 keine Rakete, das muss er aber auch wirklich nicht sein. Nach dem Standardsprint stehen 12,8 Sekunden auf der Uhr, doch die 137 Nm reichen aus, um komfortabel voranzukommen. In Kombination mit der leichtgängigen Lenkung und dem kleinen Wendekreis (nur 10,4 Meter) wird der ix20 zum König der Stadt. Apropos König: Das ist der ix20 auch in puncto Platzangebot. An Kofferraumvolumen erhalten wir zwischen 440 und 1486 Liter, Letzteres bei umgeklappter Rücksitzbank. Wer den ix20 GO! in der von uns getesteten Life-Ausstattung zu Hause stehen haben will, muss mindestens 18.290 Euro auf dem Konto haben. Der Basispreis liegt bei 16.490 Euro. (luc)