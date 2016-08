Von Lukas Letzner

Inzing — Suzuki hat die Wünsche der Kunden endlich erhört und seinem beliebten Kompakt-Allrounder, dem Vitara, ein stärkeres Herz eingepflanzt. Ein dezentes „S" als Namenszusatz markiert die sportliche Attitüde des neuen Vitara-Flaggschiffs und tatsächlich: Als wir unseren Testwagen in Empfang nehmen durften, waren wir ein wenig überrascht. Das markanteste Erkennungsmerkmal ist der fünfteilige Frontgrill, der nur von dieser Variante des kompakten Grenzgängers in die Sonne gestreckt wird. Die senkrecht neben den Nebelscheinwerfern platzierten LED-Tagfahrlichtleisten runden die modern designte Front- ansicht ab. Damit die äußere Optik wirklich stimmt, wurden dem „S" noch schicke 18-Zöller samt schwarz glänzenden Leichtmetallfelgen verpasst. Wir hätten mit so einem Auftritt wirklich nicht gerechnet.

Genauso dynamisch geht es im Innenraum weiter. Gleich nach dem Einsteigen werden wir von sportlich straffen Sitzen in Empfang genommen. Alupedale und Akzente in Rot, die sich sowohl im Lenkrad als auch in den Sitzen und im Armaturenbrett wiederfinden, runden den hochwertigen Gesamteindruck ab. Alle Instrumente sind übersichtlich angeordnet und leicht zu erreichen. Multimedia-System und Navi lassen sich per Touchscreen und ohne voriges Studium des Handbuchs bedienen.

Punkten kann der Vitara auch in Sachen Platzangebot. 375 Liter Stauraum sind genug, um mit Kind und Kegel einen Ausflug zu machen. Wenn es doch mal etwas mehr sein muss, dann stehen maximal 1120 Liter zur Verfügung.

Ein Blick unter die Haube offenbart das Wichtigste: den aufgeladenen 1,4-Liter-Benziner. Das Aggregat hört auf den Namen Boosterjet und stellt im Vitara maximal 140 PS und ein maximales Drehmoment von 220 Nm, welches schon knapp über der Leerlaufdrehzahl anliegt, zur Verfügung. Um den Vitara auf Tempo 100 zu beschleunigen, benötigt der aufgeladene Direkteinspritzer etwas mehr als 10 Sekunden. Bei Tempo 200 endet dann der Vorwärtsdrang des Vitara S. In Kombination mit der äußerst direkten Lenkung wieselt er nicht nur blitzschnell durch die Stadt, er macht auch auf der Landstraße Spaß.

In unserem Fall war der Antrieb mittels 6-Gang-Automatik mit dem Getriebe verkuppelt. Die Schaltung könnte ihre Gänge zwar etwas sanfter servieren, sie passt aber perfekt zur Drehfreudigkeit des Benziners und unterstreicht so den sportlichen Eindruck. Obwohl wir die Pferdchen während unserer 14 Testtage hin und wieder galoppieren ließen, hielt sich der Vitara beim Verbrauch zurück. 7,4 Liter klingen zwar hoch, in Anbetracht der Automatik und der Leistung geht der Wert aber in Ordnung. Sehen lassen kann sich auch der Preis: 30.540 Euro.