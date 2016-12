Von Markus Höscheler

Pfalzen – Vor wenigen Tagen rollte ein außergewöhnliches Volumenmodell zum letzten Mal vom Band des Porsche-Werks in Leipzig: der Panamera. Das Unternehmen fertigte von der coupéartigen Sportlimousine innerhalb von sieben Jahren 164.503 Exemplare, die zweite Generation kommt im November in den Handel.

Von solchen Stückzahlen ein gutes Stück entfernt ist – trotz einer längeren Marktpräsenz – der Boxster. Der erhielt im Zuge eines Facelifts in diesem Frühjahr den Namenszusatz 718 und brachte einige relativ revolutionäre technologische Neuerungen mit sich. Die am meisten diskutierte ist der Verzicht auf die bisher verwendeten Sechszylinder-Sauger. Die Nachfolge-Aggregate sind zwar wie die Vorgänger in Boxer-Bauweise ausgeführt, bewegen aber nur vier Kolben durch die Zylinder-Hohlräume – außerdem sind die Hubräume deutlich reduziert. Die Basis muss mit zwei Litern auskommen, die von der TT getestete S-Variante darf immerhin fünfhundert Kubikzentimeter mehr mit einem intelligent verdichteten Kraftstoff-Luft-Gemisch befüllen. Daraus macht das Triebwerk allerdings Respektables: Aus den Brennkammern zaubert die Motorsteuerung eine Maximalleistung von 350 PS, und auf die Kurbelwelle wirken schon ab 1900 Umdrehungen/Minute 420 Newtonmeter maximales Drehmoment. Vom befürchteten Turboloch ist so gut wie gar nichts zu bemerken, zudem schlägt sich das eingebaute Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe wacker (PDK, natürlich eine begehrenswerte Option).

Via Schaltwippen am Lenkrad lässt sich die Stufenwahl überstimmen, notwendig ist dieser Eingriff in den meisten Fällen nicht. Stattdessen kann sich der Fahrer verstärkt auf die perfekt abgestimmte, rückmeldungsfreudige Lenkung und das austarierte Fahrwerk konzentrieren – der 1,4 Tonnen schwere Hecktriebler lenkt willig ein, Spitzkehren sind ihm stets willkommen. Die Bremsanlage überzeugt mit ihrer dosierten Abstimmung, der Vierzylinder überspielt mit seinem Klanggebaren zumeist gekonnt seine Hubraum-Beschränkung. Beim Verbrauch beließ es der Bordcomputer bei 9,7 Litern je 100 Kilometer.

Ähnlich gut, wie der 718 Boxster S die Längs- und Querbeschleunigung beherrscht, kann er mit seinem Stoffverdeck umgehen. Innerhalb weniger Sekunden verschwindet das Softtop hinter den beiden Sitzen, ebenso zügig und bei langsamer Fahrt ist der Verschluss möglich. Während die Frischluftzufuhr nichts extra kostet, gilt Gegenteiliges für anderes technisches Equipment, das ein Plus an Komfort und Sicherheit gewährt. Die Zweizonen-Klimaautomatik ist 882,90 Euro wert, das Bose-­Surround-Sound-System will mit 1366,20 Euro beglichen werden, die Ganzleder-Ausstattung sogar mit 3704,40 Euro. Für 2290,95 Euro gibt es adaptive LED-Hauptscheinwerfer, 20-Zoll-Räder namens Carrera Classic machen 2484 Euro aus, und Sitzheizung/Sitzbelüftung schlagen mit 1560,60 Euro zu Buche – die Extras machen sich beim Testwagenpreis von 103.617,95 Euro bemerkbar – vergleichsweise etwas unbescheiden in Anbetracht der Installation eines Vierzylinder-Aggregates.