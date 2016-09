Von Markus Höscheler

Innsbruck – Selbst im Kleinstwagensegment findet sich schon das ein oder andere Modell, das mit SUV-Lametta Geländewagenoptik andeuten darf. Das haben manche Modelle erst gar nicht nötig, denn sie haben sich in den vergangenen Jahrzehnten einen eindeutigen Ruf erarbeitet. Von außen sind sie außerdem als robuste Arbeitstiere zu erkennen: Einer ihrer bewährten Vertreter ist der Land Cruiser, den Toyota mit Stolz im Sortiment führt. Lieferbar als Drei- und Fünftürer hat sich uns die größere, 4,78 Meter lange Variante angedient, die theoretisch auch als Siebensitzer konfiguriert werden kann.

Bestückt ist er nach dem Motto: So viel Komfort wie möglich, so viel Robustheit wie nötig. Der zweite Teilsatz gilt allerdings tatsächlich für mehr als für bloßes Befahren von Schotterstraßen. Dank der hochwertigen Elegance-Ausstattung stoßen wir abseits des Allradantriebs nicht nur auf eine Mitteldifferentialsperre, sondern auch auf Berganfahr- und Bergabfahrhilfen in Verbindung mit einer Sechsstufenautomatik. Die seitlich beleuchteten Trittstufen signalisieren, dass mit dem Fahrzeug anspruchsvolles Terrain erkundet werden kann, darf und soll. Für das Vorankommen bringt sich ein ordentlich arbeitender Vierzylinder-Turbodiesel in Stellung, dessen Hauptstärke sein Hubraum darstellt: Mit 2,8 Litern stellt er Vertrauen her, das im Test nicht verspielt wird. Frühzeitig anliegende 420 Newtonmeter Drehmoment lassen vergessen, dass wir es mit mehr als zwei Tonnen Eigengewicht zu tun haben, 8,9 Liter Testverbrauch zeichneten sich ab.

Mag sich der Land Cruiser gerne abseits befestigter Straßen aufhalten – auf Asphalt ist das Auskommen mit ihm nicht minder erträglich: Ein JBL-Soundsystem mit 14 Lautsprechern liefert wohlklingende Unterhaltung, eine Zweizonen-Klimaautomatik, eine Sitzheizung vorne, eine umfängliche Lederausstattung und Holzapplikationen sowie die großzügigen Innenraummaße machen das Modell zu einer fahrenden, hochwertigen Lodge. Dem Sicherheitsgefühl zuträglich sind weitere Installationen, allen voran leuchtkräftige LED-Scheinwerfer und ein Park-Assist-System. Dass Toyota-Händler für diese Konfiguration dann 75.079 Euro sehen wollen, überrascht keinesfalls, allerhöchstens Weichzeichner.