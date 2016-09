Von Markus Höscheler

Vomp – Als Zwitterwesen führen sie ein gepflegtes Dasein: Rennautos mit Straßentauglichkeit. Auf der einen Seite sind die Fahrzeuge dank ausgefeilter Motortechnik, eher straffer Fahrwerksabstimmung und einigen Design-Spezifika eher für den herausfordernden Rundkurs gedacht, auf der anderen Seite dürfen sie nach dem Wunsch der Hersteller nichts oder fast nichts von ihrer Alltagstauglichkeit einbüßen. Ein Modell, das diesen Spagat zu schaffen versucht, ist der Seat Leon ST Cupra. Dessen installierter Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner schaffte bis zum vergangenen Jahr 280 PS, ein kleines Feintuning, vorgenommen von Seat selbst, spielte ihm zehn zusätzliche PS zu. Dazu gesellen sich wackere 350 Newtonmeter Drehmoment (zwischen 1750 und 5600 Touren) und eine rasche Reaktion auf Pedalbewegungen im Fahrerbereich. Sensibilisiert sind sowohl das rechte Gas-Eisen als auch der linke Verzögerungs-Treter.

Widmen wir uns erst der rechten Seite und ihren Folgen – zumal Schaltarbeit im Testwagen dank des Einbaus einer rasch und sicher schaltenden Sechsstufen-Doppelkupplung nicht gefragt ist. Wer es auf gerader Strecke wissen möchte, der beschleunigt in 5,9 Sekunden von null auf 100 km/h und – sofern zulässig – bis 250 km/h Spitze. In diesem Geschwindigkeitsbereich wird der Cupra aber schon etwas unruhig und reagiert nervös auf Fahrbahnunebenheiten. In niedrigeren Tempo-Regionen kann es schon passieren, dass die Vorderachse trotz Sperrdifferenzials etwas überfordert ist und die Lenkung mit Zerrkräften kämpft.

Erstaunlich ist es dennoch, wie der bloße Fronttriebler das Gros der Bewegungswünsche gekonnt umzusetzen weiß. Bergwärts und talwärts bietet sich für Schaltfaule der Sportmodus an, der die Gänge ausdreht – Eifrige können sich selbst am Wählhebel auf der Mittelkonsole oder an den schlanken Schaltwippen hinter dem Lenkrad verwirklichen. Die provozierte dynamische Fahrweise resultiert in einer Zahlenfolge am Bordcomputer, die Normverbrauchs-Anhängern wahrscheinlich eine Röte ins Gesicht treibt, die der gewählten Lackierung des gefahrenen Leon ST Cupra entspricht. Mit 9,5 Litern je 100 Kilometer waren wir dennoch zufrieden, da sich der Großteil des Kraftstoffs entlang deutscher Autobahnen durch die Brennkammern verflüchtigte.

Der Konzentration auf die Dynamik zum Trotz erweist sich der Leon ST Cupra allerdings als alltagstauglich genug, um Langstrecken klaglos zu überstehen. Die Abstimmung des Kompaktkombis ist natürlich etwas härter ausgefallen – aber nicht so, dass wir eine Reise fürchten mussten. Zu einer solchen luden außerdem das ausreichend große Ladeabteil im Heck, immerhin netto 587 Liter anbietend, und die Rücksitze ein, die genügend Knie- und Schulterfreiheit offerierten. Ein Blick in die Serien- und Sonderausstattung enthüllt einiges, was den Aufenthalt an Bord länger erträglich macht: Dazu zählen eine Zweizonen-Klimaautomatik, ein Panoramaglasdach und das Navigationssystem Plus. Ein Schulterzucken bleibt folglich aus, wenn sich Seat-Händler „anmaßen“, für den Testwagen 47.230,57 Euro zu verlangen – ein Zwitterwesen will ob seiner Talente-Vielfalt geschätzt sein.