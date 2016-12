Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Cupra, Seats Modellbezeichnung für Cup Racing, hat bei den Deutsch-Spaniern schon eine lange Tradition. Mit heißen Ibizas und Leons fuhr die Marke so schon vor zwei Jahrzehnten auf diversen Rennstrecken und mitten in die Herzen sportlicher Fahrer. Die jüngste Überarbeitung des Ibiza betraf auch den Cupra – und hatte es unter der Haube in sich. Ersetzte Seat doch das vormalige 1,4-Liter-Aggregat mit 180 PS durch einen einst bei Audi eingesetzten 1,8-Liter-Turbo mit 192 PS. 12 zusätzliche PS sind dabei das eine, das Upsizing beim Hubraum und Drehmoment (+70 auf 320 Newtonmeter) das andere.

Als der rote Cupra zum TT-Test rollte, war die Erwartungshaltung deshalb hoch. Und wurde schon auf den ersten Metern eingelöst. Mit einem irren Schub kommt der Ibiza kräftig und ohne jedes Turboloch von unten heraus. Zweiter Gang hochschalten. Vollgas. Noch immer Unruhe im Vorderwagen, aber tadellose Traktion dank einer Gewichtsverteilung von 62/38. 100 km/h sind nach 6,7 Sekunden erreicht – und der Ibiza stürmt weiter. Bis zu einer Endgeschwindigkeit von 235 km/h.

Doch noch viel aufregender als die Gerade ist mit dem Cupra natürlich das Kurvengeläuf. Dort treffen wir erst einmal auf eine der besten Handschaltungen, die derzeit überhaupt eingebaut werden. Kurzwegig, knackig, perfekt abgestimmt.

Die Fahrmodi Normal oder Sport bestimmen dann das gewünschte Wesen des Spaniers. Wer Sport wählt, ist gerüstet für alle Dolomitenpässe und wird sich mit den Motorrädern matchen. Ein Riesenspaß, den das gut abgestimmte ESP und das elektronische Sperrdifferential in Geschwindigkeit umsetzen. Auch das Fahrwerk verrät hohe Abstimmungskunst, aber bleibt aufgrund der Gewichtsverteilung lammfromm und quittiert zu hohe Geschwindigkeit praktisch immer mit Untersteuern.

Bis die serienmäßigen 17-Zöller in der Kehre nachgeben, braucht es schon ein gehöriges Quäntchen an Übermut. Den hat man am Steuer des Ibiza allerdings im im Blut. Schön, dass es in Zeiten von Vernunft und Korrektheit, in einer Zeit blutarmer Dreizylinder und oft sinnlosen Downsizings noch Racer wie den Cupra gibt. Mit ihm unter bassigem Vierzylinder-Turbo-Sound dahinzuheizen hat schon fast etwas Frivoles. Innen verwöhnen übrigens feine Alcantara-Sportsitze und ein begabtes Multimedia-System. Serienmäßig. Überhaupt ist auch der Preis ein Knaller: 19.990 Euro.