Von Lukas Letzner

Innsbruck – Das Segment der SUVs ist nach wie vor umkämpft wie kein anderes. Ständig werden neue Modelle vorgestellt und alte Hasen aufgefrischt. Das geschah kürzlich auch mit Toyotas SUV-Flaggschiff, dem RAV4. Gekonnt spendierten ihm die Designer eine neue Optik und die Ingenieure verpassten ihm eine überarbeitete Motorenpalette. Zwar ist laut Marketingabteilung der Hybrid-Antrieb das größte Highlight im neuen RAV4, dennoch wollten wir lieber dem Selbstzünder unter die Haube schauen.

Von außen sticht in erster Linie das neue Familiengesicht der Japaner ins Auge. Die schmal gezeichneten Scheinwerfer sorgen, dank ihrer LED-Tagfahrleuchten, für einen äußerst dynamischen Auftritt, und werden in den Rückspiegeln der Konkurrenten den entsprechenden Eindruck hinterlassen. Die neu gezeichneten Heckleuchten sorgen schließlich für einen gekonnten Abschluss.

An den üppigen Abmessungen – der RAV4 ist 4,61 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,68 Meter hoch – erkennt man gleich: Da drin ist ordentlich Platz. Und so ist es auch. Vorne wie hinten sitzen selbst groß gewachsene Mitfahrer äußerst bequem. Über Platzmangel kann man sich wirklich nirgends beklagen und dank des großzügigen Kofferraums (547 Liter sind es bei aufgestellten Rückbänken) werden auch lange Reisen zum echten Vergnügen. Wenn‘s dann doch mal etwas mehr sein muss, dann kann man mittels 1746 Litern Stauraum aus dem Vollen schöpfen. Armaturen und Instrumente fallen Toyota-typisch übersichtlich und klar gezeichnet aus. Alle Bedienelemente sitzen am richtigen Platz und man findet sich auch ohne Studium der Bedienungsanleitung sofort zurecht. Die Anmutung der Materialien fällt zudem besser aus und auch die Verarbeitungsqualität lässt keine Wünsche offen. Unter der Haube unseres perlmuttweißen RAV4 arbeitete der einzige noch verbliebene Selbstzünder. Das Aggregat, das übrigens von BMW zugekauft wird, presst 143 PS aus seinen zwei Litern Hubraum und schickt maximal 320 Newtonmeter an die vorderen Räder. Als Vierfüßler ist der dieselnde Japaner übrigens gar nicht mehr zu bekommen.

In der Praxis fühlt sich dieses Zahlenwerk fast schon sportlich an. Das doch recht üppige Drehmoment liegt schon knapp über der Leerlaufdrehzahl an und wuchtet den doch 1,6 Tonnen schweren Grenzgänger in nur 9,2 Sekunden auf Tempo 100. Auch in Sachen Fahrwerk hat sich einiges getan. Es federt nun merklich komfortabler und sportlich genug, um Toyotas Grenzgänger auch flotter ums Eck zu werfen. An der Zapfsäule übt sich der Selbstzünder in Zurückhaltung: 6,3 Liter waren‘s nach unserem Test.

Übrigens: Zu haben ist der dieselnde RAV4 bereits ab 26.990 Euro.